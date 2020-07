Công ty của đại gia Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi quý 2 giảm sâu

Trong quý 2, doanh thu và lợi nhuận của CTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn (HoSE: SGN) sụt giảm so với cùng kỳ. Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 114 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ.



Cơ cấu doanh thu của SGN chủ yếu từ doanh thu hàng không chiếm 98,5%, trong đó doanh thu phục vụ mặt đất giảm 70% xuống 108 tỷ đồng và doanh thu với Vietjet giảm 53% so với quý 2/2019 từ mức 116 tỷ đồng về còn 54 tỷ đồng.

Trong kỳ SGN có hơn 6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 68% so với cùng kỳ, công ty không phát sinh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ 61% so với cùng kỳ nên lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng, giảm 97% so với cùng kỳ, trong đó lãi thuộc về công ty mẹ đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 93%.

Theo đó trong 6 tháng đầu năm, SGN mang về 449 tỷ đồng doanh thu và 76 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 40% và 50% so bán niên 2019.

SGN cho biết với tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 1, ngành hàng không trong nước và thế giới đang chịu thiệt hại nặng nề. Đến nay, dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ban lãnh đạo SGN cho rằng hoạt động kinh doanh sẽ còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2020.

SGN được thành lập năm 2004, tiền thân là Trung tâm dịch vụ Hàng không - một đơn vị thành viên thuộc Cụm Cảng Hàng không miền Nam. Đến năm 2015, Công ty chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động, SGN đã tăng vốn điều lệ từ 140 tỷ đồng (năm 2015), lên 336 tỷ đồng như hiện tại.

Hiện nay, công ty đang cung cấp dịch vụ cho hơn 60 hãng hàng không trong nước và quốc tế với thị phần trung bình hơn 50%. SGN cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất tại Cảng Hàng không Quốc tế (CHKQT) Tân Sơn Nhất, CHKQT Đà Nẵng và CHKQT Cam Ranh.

Tính đến 31/12/2019, Công ty có 3 cổ đông lớn là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sở hữu 48,1% vốn; CTCP Chứng khoán SSI sở hữu 14,99% vốn và CTCP Hàng không VietJet sở hữu 9,13% vốn.