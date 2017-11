Cơ hội trở thành tiếp viên Vietjet

Phục vụ nhu cầu phát triển mạng bay trong nước và quốc tế, Vietjet sẽ tổ chức tuyển dụng tiếp viên hàng không trên toàn quốc ngày 23/11/2017 tại Văn phòng Vietjet, 302 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và ngày 30/11/2017 tại Trung tâm Đào tạo Vietjet (Tầng 9, CT Plaza, 60A Trường Sơn, Tân Bình, TPHCM).

Trước đó, Vietjet cũng sẽ tổ chức tuyển dụng tiếp viên tại Yangon - Myanmar vào ngày 18/11/2017 hướng đến các ứng viên người Myanmar để nâng cao chất lượng phục vụ của hãng trên các chuyến bay kết nối Việt Nam và Myanmar.

Các thí sinh dự tuyển.

Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ trực tuyến tại: crewrecruitment@vietjetair.com từ nay đến hết ngày 21/11/2017 cho đợt tuyển dụng tại Hà Nội và 28/11/2017 cho đợt tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh. Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại ngày hội tuyển dụng.

Tiêu chuẩn ứng viên: độ tuổi từ 20 – 30; tốt nghiệp từ trung học phổ thông trở lên, trình độ tiếng Anh TOEIC trên 400 điểm hoặc tương đương; ngoại hình ưa nhìn, nam cao từ 1m70 – 1m80, nữ 1m60 – 1m75 (từ 1m58 đối với ứng viên nữ đã từng là tiếp viên hàng không); có khả năng truyền đạt và giao tiếp tốt, yêu thích làm việc trong ngành dịch vụ và mang niềm vui đến cho mọi người.

Tham khảo tiêu chuẩn ứng viên tại website www.vietjetair.com, mục Cơ hội nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và nước ngoài, các ứng viên trúng tuyến sẽ được bố trí việc làm tại hãng với mức thu nhập tốt, cơ hội di chuyển đến nhiều nước trên thế giới cùng nhiều quyền lợi khác.

Trong năm 2016, Vietjet được vinh danh là Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất Châu Á năm 2016 do tổ chức Employer Branding Institute (EBI), World HRD Congress & Stars of the Industry Group bình chọn. Ngoài ra, Vietjet còn là công ty dẫn đầu trong Ngành dịch vụ & Du lịch với giải thưởng “Top những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” do cộng đồng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen công bố.