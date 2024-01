Chứng khoán phiên 22/1: Các cổ phiếu được khuyến nghị

TNG được khuyến nghị chờ mua



Chứng khoán Techcombank (TCBS): TCBS khuyến nghị chờ mua đối với TNG. Lũy kế doanh thu tiêu thụ năm 2023 của TNG đạt 7,085 tỷ đồng (tăng 4,6% so với cùng kỳ), trong đó 53% đến từ thị trường Mỹ.

Theo đó, TNG là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may hiếm hoi có doanh thu tăng trưởng dương trong năm 2023 nhờ tệp khách hàng tốt (Walmart, Decathlon, H&M…).

Công ty tiếp tục duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh với định giá P/E 9,8x, thấp hơn so với trung bình ngành 15,4x.

QNS được duy trì quan điểm tích cực

Chứng khoán SSI: Doanh thu thuần của QNS đạt 10,5 nghìn tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ) và LNTT đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (tăng 72% so với cùng kỳ), vượt dự báo năm 2023 của SSI lần lượt là 6% và 19% nhờ thu nhập tài chính cao hơn so với cùng kỳ và chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn so với cùng kỳ.

Theo đó, tại quý IV/2023, doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 2,7 nghìn tỷ đồng (tăng 40% so với cùng kỳ, tăng 11% so với quý trước) và 800 tỷ đồng (tăng 60% so với cùng kỳ, tăng 42% so với quý trước).

Mảng đường là động lực tăng trưởng chính trong năm 2023, với doanh thu thuần và LNTT lần lượt đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (tăng 89% so với cùng kỳ) và 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng 258% so với cùng kỳ). Sản lượng tiêu thụ đường đạt 222 nghìn tấn (tăng 73% so với cùng kỳ). Trong quý IV/2023, doanh thu đường đạt 1 nghìn tỷ đồng (tăng 91% so với cùng kỳ, đi ngang so với quý trước) và LNTT đạt 320 tỷ đồng (tăng 134% so với cùng kỳ, giảm 12% so với quý trước).

Mảng sữa đậu nành bị ảnh hưởng bởi nhu cầu suy yếu trong năm 2023, với mức tiêu thụ sữa đậu nành đạt 240 triệu lít (giảm 9% so với cùng kỳ) và doanh thu thuần 4 nghìn tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ). LNTT của mảng sữa đậu nành đạt 840 tỷ đồng (tăng 3% so với cùng kỳ) nhờ biên LN gộp ổn định và chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2023, doanh thu sữa đậu nành đạt 920 nghìn tỷ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ, giảm 16% so với quý trước) và LNTT đạt 225 tỷ đồng (tăng 6% so với cùng kỳ, tăng 22% so với quý trước).

SSI hiện có giá mục tiêu cho QNS là 52.500 đồng/cổ phiếu. SSI vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với cổ phiếu QNS, với cổ tức tiền mặt ổn định (tỷ suất cổ tức 8%) và tăng trưởng sản lượng đường bền vững. SSI sẽ cung cấp các ước tính dự báo chi tiết trong báo cáo đầy đủ sắp tới.