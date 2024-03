Chứng khoán phiên 1/3: Các cổ phiếu được khuyến nghị đầu tháng

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVS



CTCK MB (MBS)

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) ghi nhận lợi nhuận ròng quý IV/2023 đạt 286 tỷ (giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước), lũy kế cả năm 2023 lợi nhuận ròng đạt 866 tỷ đồng (giảm 2% so với năm trước). Mảng M&C chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất nhưng không đóng góp đáng kể vào lợi nhuận gộp của PVS trong năm 2023.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận ròng giai đoạn 2024-2025 tăng 31,8-19,3% so với cùng kỳ do kỳ vọng một số dự án khâu thượng nguồn dầu khí được triển khai và tạo cơ hội cho PVS.

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 47.000 đồng/CP (tăng 28,8% so với giá đóng cửa ngày 27/2/2024).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PNJ CTCK BIDV (BSC) Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) dựa trên hai yếu tố. Thứ nhất là tiềm năng dài hạn của ngành trang sức. Việt Nam là một trong những thị trường vàng đứng đầu Đông Nam Á với quy mô tiêu thụ ước tính đạt 55.5 tấn vàng/năm. Tuy nhiên thị trường vàng trang sức vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ (khoảng 21%) cùng thu nhập người dân tăng nhanh và xu hướng chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ, chúng tôi cho rằng dư địa tăng trưởng cho những doanh nghiệp đầu ngành như PNJ còn rất lớn. Thứ hai là cổ phiếu PNJ tăng trưởng hàng đầu với định giá hấp dẫn. Chiến lược tăng trưởng của PNJ tập trung vào mở mới cửa hàng và tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ. VCBS kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục mở mới 35 – 40 cửa hàng/năm, tập trung tại các tỉnh phía Bắc và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ (SSSG) 8-10% trong 2 năm tới dưới kỳ vọng về sức mua trang sức hồi phục, đặc biệt vào nửa cuối 2024. Chúng tôi dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của PNJ năm 2024F lần lượt đạt 39.387 tỷ đồng (tăng 18,9% so với năm trước) và 2.395 tỷ đồng (tăng trưởng 21,5%), trong khi đó cổ phiếu hiện đang được giao dịch ở mức hấp dẫn với P/E 14.6, thấp hơn 80% so với trung bình ngành. Chúng tôi khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 110.060 đồng/CP, tương đương với P/E mục tiêu đạt 16x dựa trên triển vọng tích cực của sức mua ngành trang sức hồi phục và tăng trưởng cửa hàng offline.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị mua đối với CTCP Vinhomes (VHM) và duy trì giá mục tiêu ở mức 56.400 đồng/cổ phiếu. Chúng tôi tin rằng VHM có vị thế thuận lợi để tăng trưởng trong lĩnh vực bất động sản nhà ở tại Việt Nam trong dài hạn nhờ vị thế dẫn đầu thị trường, quỹ đất lớn và thành tích đã được chứng minh trong việc phát triển dự án quy mô lớn. VHM có định giá hấp dẫn với P/B dự phóng năm 2024/25 lần lượt đạt 0,9x/0,8x.

Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 đạt 29,3 nghìn tỷ đồng (giảm 12% so với năm trước), chủ yếu nhờ lượng bàn giao dự kiến tại Ocean Park 2 & 3 (chiếm khoảng 70% dự báo doanh thu bất động sản cốt lõi năm 2024 của chúng tôi) và doanh số mới dự kiến tại dự án Vũ Yên. Chúng tôi dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2024 sẽ giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do dự kiến ghi nhận doanh số bán buôn thấp hơn so với năm 2023.