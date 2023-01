Chứng khoán ngày 3/1: Cổ phiếu nào được khuyến nghị phiên đầu năm 2023?

Khuyến nghị mua DPM



CTCK Bản Việt (VCSC) : VCSC đã tham dự ĐHCĐ bất thường của Tổng CT Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) tại Bà Rịa – Vũng Tàu vào ngày 27/12/2022.

Buổi họp thảo luận về 1) việc thanh toán chi phí vận chuyển khí đầu vào bổ sung, 2) đề xuất điều chỉnh tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022, và 3) kế hoạch doanh thu và LNST năm 2023.

Cổ đông chấp thuận cho DPM thanh toán chi phí vận chuyển khí bổ sung trị giá 420 tỷ đồng cho Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

Cổ đông đã thông qua tờ trình của DPM về việc tăng cổ tức tiền mặt năm 2022 từ 5.000 đồng/cổ phiếu lên 7.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn dự báo là 5.000 đồng/cổ phiếu.

CTCK khuyến nghị gì cho phiên đầu năm 2023?

Khuyến nghị mua TPB với giá mục tiêu 23.600 đồng/cp

CTCK MB (MBS): Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đầu năm tăng 21% so với 9 tháng đầu năm ngoái, với động lực chính đến từ khoản thu nhập lãi thuần tăng 21% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp trên thị trường chứng khoán năm 2022, khoản lợi nhuận từ mảng hoạt động đầu tư chứng khoán ghi nhận gần 550 tỷ đồng, giảm 63%. Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 78%, hơn 1.875 tỷ đồng, giúp khoản thu ngoài lãi đạt 3.350 tỷ đồng (tăng 21%).

Chất lượng tài sản cải thiện. Tỷ lệ nợ xấu giảm 12%, ở mức 0,91%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm 22,4%, đạt 1,99%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 142%.

NIM duy trì ở mức ổn định nhờ duy trì tốt nguồn vốn huy động giá rẻ.

Ngân hàng có tổng tài sản đạt 317,328 tỷ đồng, và hoàn thành 91% mức kế hoạch đặt ra vào đầu năm nay của ngân hàng. Tổng dư nợ tín dụng tăng 11,7% trong năm nay, đạt gần 180 nghìn tỷ đồng (đã bao gồm khoản đầu tư trái phiếu doanh nghiệp)

Định giá cổ phiếu: Tại mức giá hiện tại 21.050 đồng/ cổ phiếu, MBS khuyến nghị giữ với cổ phiếu TPB, với giá mục tiêu sau 12 tháng là 23.600 đồng/ cổ phiếu theo phương pháp RI.

Khuyến nghị mua KBC với giá mục tiêu 23.500 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): KBC đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường lần thứ hai năm 2022 vào ngày 28/12/2022.

Các cổ đông đã thông qua kế hoạch năm 2023 với tổng thu nhập (bao gồm doanh thu, thu nhập tài chính và thu nhập khác) đạt 9 nghìn tỷ đồng và LNST đạt 4 nghìn tỷ đồng, tương ứng 165% và 212% dự báo cả năm 2023.

VCSC cho rằng chênh lệch giữa dự báo và kế hoạch của KBC chủ yếu là do dự báo doanh số bán đất KCN thấp hơn do KBC dự kiến doanh số bán đất KCN đạt 250 ha trong năm 2023 so với dự báo hiện tại là 107 ha.

Trước câu hỏi của cổ đông về kế hoạch kinh doanh tích cực năm 2023, Tổng giám đốc KBC cho biết công ty đang đàm phán để thu hút một (vài) dự án công nghệ cao với tổng giá trị đầu tư khoảng 5 tỷ USD tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra, TGĐ cho biết Foxconn sẽ nhận được chấp thuận đầu tư từ tỉnh Bắc Giang cho dự án trị giá 600 triệu USD tại KCN Quang Châu Mở rộng của KBC (với tổng diện tích 90 ha tại tỉnh Bắc Giang) vào đầu tháng 1/2023. Dự án này có tổng diện tích khoảng 50 ha.

VCSC hiện khuyến nghị MUA đối với KBC với giá mục tiêu là 23.500 đồng/cổ phiếu.