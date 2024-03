Chứng khoán hôm nay: DGC, BID, GEX được khuyến nghị

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu DGC



CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Kết quả kinh doanh năm 2023 của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) yếu hơn kỳ vọng ban đầu của chúng tôi do giá bán hồi phục chậm. Doanh thu 2023 giảm 33% do tăng trưởng mảng TPA không đủ bù đắp cho sụt giảm từ các mảng truyền thống là phốt pho vàng, WPA và phân bón các loại. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 47% trong năm 2022 xuống chỉ còn 35% trong năm 2023 do tác động kép từ giá bán đầu ra giảm và chi phí điện đầu vào gia tăng.

Chúng tôi duy trì quan điểm rằng nhu cầu tiêu thụ thiết bị bán dẫn toàn cầu đã chạm đáy trong giai đoạn quý II/2023 và sẽ có dư địa hồi phục trong năm 2024 từ mức nền thấp. World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) và Gartner dự báo mức tăng trưởng ngành bán dẫn toàn cầu trong năm 2024 đạt lần lượt 13,1%

Chúng tôi điều chỉnh hạ dự phóng doanh thu đóng góp từ dự án trong năm 2025 xuống 600 tỷ VND với giả định dự án hoàn thành trong đầu quý III/2025 và đạt công suất tối đa trong quý IV/2025.

Trong năm 2026, chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ đóng góp khoảng 2.400 tỷ đồng doanh thu và 480 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương 15,2% tổng doanh thu và 12,7% tổng lợi nhuận gộp của DGC.

Dựa trên phương pháp FCFF và P/E, mức giá mục tiêu cho DGC là 132,200 đồng/cổ phiếu, tương đương upside 7,7% so với giá tại ngày 20/03/2024. Chúng tôi khuyến nghị nắm giữ cho DGC do các triển vọng dài hạn của công ty đã phần nào được phản ánh trong mức giá hiện tại, khiến upside không còn đủ hấp dẫn để mua mới.

DGC, BID, GEX được khuyến nghị mua vào.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BID CTCK Bảo Việt (BVSC) Luận điểm đầu tư dành cho cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, BID): Giai đoạn khó khăn về xử lý nợ xấu đã qua, giúp ngân hàng giảm bớt áp lực trích lập và có dư địa để tăng trưởng mạnh hơn. Bên cạnh đó, việc phát hành thêm sẽ giúp tăng bộ đệm vốn của BIDV, củng cố hệ số CAR và tăng trưởng tín dụng cao hơn; mở rộng tỷ trọng cho vay bán lẻ giúp cải thiện NIM và hướng đến phát triển bền vững. Năm 2024, BVSC kỳ vọng tổng thu nhập hoạt động và lợi nhuận trước thuế của BID lần lượt đạt 83.505 tỷ đồng (tăng 14,4% so với năm trước) và 34.255 tỷ đồng (tăng trưởng 23,9%). Gần đây, cổ phiếu BID có mức tăng tích cực và hiện tại đang nằm trong vùng giá mục tiêu mà BVSC khuyến nghị ở mức 55.900 đồng/cp, tương đương mức lợi suất +5,5%. Do đó, chúng tôi đưa ra khuyến nghị NEUTRAL với BID. Rủi ro: Nền kinh tế phục hồi chậm hơn dự kiến ảnh hưởng đến cầu tín dụng và thu nhập dịch vụ, qua đó NIM có thể chưa hồi phục mạnh do ngân hàng có thể giảm thêm lãi suất cho vay để hỗ trợ nền kinh tế.

Khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho cổ phiếu GEX

CTCK Vietcap (VCSC)

Chúng tôi điều chỉnh giảm 3% giá mục tiêu cho cổ phiếu của CTCP Tập đoàn GELEX (GEX) và hạ khuyến nghị từ khả quan xuống phù hợp thị trường.

Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số tổng hợp giai đoạn 2024-2028 của chúng tôi giảm 1% (lần lượt thay đổi -27%/+3%/+6%/-8%/+24% trong năm 2024/2025/2026/2027/2028).

Chúng tôi điều chỉnh giảm định giá của GEX chủ yếu do kỳ vọng đối với hoạt động kinh doanh cho thuê khu công nghiệp (KCN) giảm, lấn át mức tăng trong định giá mảng thiết bị điện.

Ngoài ra, việc chúng tôi thay đổi phương pháp định giá cho TITAN Corp (kinh doanh nhà xưởng xây sẵn) từ giá trị sổ sách sang phương pháp chiết khấu dòng tiền cũng góp phần vào việc điều chỉnh dự báo.