Chứng khoán hôm nay 8/4: Có nên đầu tư QNS, BRS hay PLX?

Khuyến nghị khả quan với QNS tại mức giá 27.500 đồng/cp



CTCK Chứng khoán SSI (SSI): Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu QNS tại mức giá 27.500 đồng/cp, tương ứng với mức P/E 2020 trong kịch bản cơ sở là 5,73 lần.

SSI cho rằng đây là mức khá hấp dẫn, đặc biệt khi triển vọng của mảng đường đang trở nên rõ ràng hơn, tình hình tài chính của công ty lành mạnh với lượng tiền mặt khá lớn (chỉ tiêu tiền ròng là 1,2 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2019).

Với P/E mục tiêu được điều chỉnh giảm xuống 8 lần (trước đây là 9 lần) phù hợp với mức giảm định giá gần đây trên toàn thị trường, cùng với mức chiết khấu 15% do:

(1) cổ phiếu được niêm yết trên sàn UPCoM,

(2) những khó khăn đối với mảng đường trong những năm gần đây và

(3) lịch sử phát hành ESOP, giá mục tiêu đối với cổ phiếu QNS là 27.500 đồng/cp, tương ứng với triển vọng tăng giá là 18,5%.

Khuyến nghị phù hợp cho BRS với giá 5.700 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) có tính đến kế hoạch tạm ngừng sản xuất do

1) nhu cầu xăng dầu từ các công ty phân phối như PLX và OIL giảm 30- 40% tương ứng với mức giảm của nhu cầu từ phía người dùng cuối và khi các công ty phân phối tránh tích trữ hàng tồn kho xăng dầu ở mức giá cao; và

2) hàng tồn kho của BSR thỉnh thoảng đã đạt mức 90% công suất kho chứa, khiến BSR phải thuê thêm kho chứa và tương ứng là ghi nhận chi phí lưu kho gia tăng.

Ngoài ra, theo bộ phận quan hệ nhà đầu tư của BSR, tạm dừng sản xuất là một trong những kịch bản mà công ty đưa ra nhằm ứng phó với bùng phát dịch COVID-19 – dù hiện chưa có quyết định chính thức.

Theo BSR, phương án giảm công suất là khả thi hơn so với phương án tạm ngừng sản xuất, tương ứng với khả năng điều chỉnh giảm dự báo của VCSC do khả năng sản lượng bán thấp hơn đáng kể so với dự báo và gia tăng chi phí lưu kho.

VCSC hiện có khuyến nghị phù hợp thị trường dành cho BSR với giá mục tiêu 5.700 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng -1,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 4,9%). BSR hiện đang giao dịch với EV/EBITDA dự phóng 3,8 lần và P/B 0,6 lần cho năm 2020.

Khuyến nghị mua PLX với giá 60.100 đồng/cp

CTCK Bản Việt (VCSC): Theo báo cáo của Ủy ban Quản lí Vốn Nhà nước (CSCM) đưa ra đánh giá về tác động của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp Nhà nước (SOE), Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (PLX) báo cáo doanh thu sơ bộ quý 1/2020 đạt 28,5 nghìn tỷ đồng (-32,2% YoY) và khoản lỗ ròng 572 tỷ đồng.

VCSC cho rằng doanh thu quý 1 giảm do giá dầu thô giảm khoảng 20% YoY và cũng có khả năng đến từ sản lượng bán giảm khoảng 20% YoY (ước tính dựa trên nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ước tính trong ngành giảm 20-30% do dịch COVID-19).

VCSC cho rằng khoản lỗ ghi nhận trong quý 1 đến từ sản lượng bán giảm mạnh, diễn biến giá dầu bất lợi và dự phòng hàng tồn kho.

Kết quả kinh doanh này thấp hơn kỳ vọng và dẫn đến rủi ro điều chỉnh giảm dự báo sản lượng và lợi nhuận, dù cần thêm đánh giá chi tiết. Tuy nhiên, đây chỉ là những ước tính sơ bộ, do đó, con số sơ bộ và chính thức có thể có sự chênh lệch lớn.

Ngoài ra, PLX ước tính lỗ ròng 1,1 nghìn tỷ đồng trong kịch bản cơ sở kém tích cực nhất là đại dịch COVID-19 sẽ kéo dài đến quý 4/2020. Hiện tại, VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2020 đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (-9,8% YoY).

VCSC hiện có khuyến nghị mua cho PLX với giá mục tiêu 60.100 đồng/cp (tổng mức sinh lời dự phóng 57,4%, bao gồm lợi suất cổ tức 7,5%).