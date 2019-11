Chủ tịch Lê Văn Phước bị công an triệu tập, EVNHCMC còn dính phốt gì?

Như Kiến Thức đã đưa tin, liên quan đến thông tin ông Lê Văn Phước, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVN HCMC) bị cơ quan Công an mời lên làm việc, trao đổi với PV Kiến Thức, Phó Ban Truyền thông EVN HCMC không xác nhận có hay không cũng như không phủ nhận mà chỉ nói: “Hiện tại chưa có thẩm quyền thông tin về việc đó".

Trước đó, từ chiều ngày 30/10, thông tin của một số cơ quan truyền thông cho biết, liên quan đến việc thoái vốn của EVN HCMC tại một doanh nghiệp BĐS trên địa bàn TP HCM, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03- Bộ Công an) đang tổ chức điều tra và mời ông Lê Văn Phước, Chủ tịch HĐ Thành viên EVN HCMC đến làm việc, để làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn vị này.



Tổng công ty Điện lực TP HCM. Ảnh: Thời báo Chứng khoán Việt Nam

Trong một diễn biến khác, ít ngày trước đó, trong báo cáo dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2020, Kiểm toán nhà nước (KTNN) cho biết sẽ lựa chọn các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước có quy mô phù hợp để thực hiện kiểm toán. Đáng chú ý, Tổng công ty Điện lực TP HCM cũng nằm trong danh sách những cái tên được liệt kê trong báo cáo của KTNN. Theo tìm hiểu của Kiến Thức, Tổng công ty điện lực TP HCM (EVN HCMC) từng vướng "lùm xùm" khác gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, liên quan vụ việc c ông ty con của Điện lực TP Hồ Chí Minh bị "sờ gáy". Theo Vietnamnet, hồi tháng 9/2019, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết, qua rà soát tình hình thi công các công trình tại khu vực quận 1 và 3, mặt đường ở nhiều tuyến như Phạm Ngũ Lão, Lý Thái Tổ, Nguyễn Thái Học… sau khi tái lập đã xuất hiện tình trạng lớp nhựa bị oằn, lún so với mặt đường hiện hữu, gây mất an toàn khi giao thông.

Các vị trí này thuộc công trình sửa chữa thay thế các đoạn cáp ngầm cũ có nhiều hộp nối cáp, nhằm ngăn ngừa sự cố điện thuộc tuyến cáp Quốc Thanh, Thái Tổ, do Công ty Điện lực Sài Gòn làm chủ đầu tư. Công ty Điện lực Sài Gòn thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Video: Nguyên tắc tăng giá điện của EVN. Nguồn: Youtube.



Đoạn đường thi công cẩu thả. Ảnh: Vietnamnet

Đáng nói, việc thi công ở công trình này từng bị phản ánh và xử phạt trước đó nhưng vẫn tiếp tục tái diễn.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Sở GTVT TP HCM giao Thanh tra Sở thu hồi giấy phép thi công đối với công trình này, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra chất lượng tái lập mặt đường ở những công trình do Công ty Điện lực Sài Gòn làm chủ đầu tư. Nếu sai phạm thì yêu cầu xử phạt theo quy định và có thể áp dụng hình thức tăng nặng.

Sau đó, Công ty điện lực Sài Gòn nhận trách nhiệm về việc tái lập mặt đường bầy hầy, đồng thời xin lỗi người dân do ảnh hưởng an toàn giao thông.