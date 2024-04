Chủ The Dàlat at 1200 phá rừng quan hệ gì với Alpha King?

Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra dự án sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng The Dàlat at 1200 tại xã Đạ Ròn (huyện Đơn Dương).



Dự án này là của Công ty TNHH Acteam International, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2015 đến nay, cơ quan chức năng xác định có đến 37 ha rừng bị mất và đã kiến nghị thanh tra toàn diện dự án.

Một góc sân golf The Dàlat At 1200. (Ảnh: Người lao động).

Doanh nhân kín tiếng

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Acteam International được thành lập từ tháng 4/2007, có trụ sở chính tại tiểu khu 325, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động của các cơ sở thể thao.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hiện nay là ông Chiu Bing Keung Kenneth và ông Đào Văn Duy.

Theo Vietnamnet, vốn điều lệ ban đầu của doanh nghiệp là 18 triệu USD. Đến tháng 7/2016, tổng vốn của Acteam International gần 359 tỷ đồng, do 4 cá nhân quốc tịch nước ngoài đại diện. Đến tháng 5/2021, vốn điều lệ của công ty tăng lên 821 tỷ đồng. Lúc này, 3 cá nhân đại diện góp vốn là bà Lý Thị Ngân Châu (ở TP.HCM) góp 328,5 tỷ đồng, phần còn lại chia đều cho hai cá nhân quốc tịch Singapore.

Đến tháng 12/2021, tổng vốn của Acteam International vẫn là 821 tỷ đồng, trong đó bà Lý Thị Ngân Châu đại diện phần vốn góp 328,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, 50% vốn góp, tức khoảng 411 tỷ đồng, của Acteam International lúc này đã thuộc về ông Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Trung Quốc). Phần vốn góp ít ỏi còn lại là của cá nhân người nước ngoài khác.

Cũng theo Vietnamnet, ông Chiu Bing Keung Kenneth khá kín tiếng nhưng nổi danh trong giới đầu tư bất động sản, “đứng sau” hàng loạt doanh nghiệp sở hữu các dự án đắc địa bậc nhất TP.HCM, như: Công ty CP Phát triển bất động sản Alpha King (đơn vị phát triển các dự án Alpha Town, Alpha City, Centenial Saigon tại quận 1); Công ty TNHH Capitaland Tower (doanh nghiệp phát hành thành công 12.200 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2023 và đang sở hữu dự án Toà nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son)…

Phối cảnh khu căn hộ Alpha hill.

Ngoài ra, năm 2015, ông Chiu Bing Keung Kenneth là thành viên HĐQT nhưng không điều hành của Công ty CP An Phú, doanh nghiệp sở hữu hàng loạt dự án như: An Phú Plaza (117 - 119 Lý Chính Thắng, Q.3); khu căn hộ An Phú (961 Hậu Giang, Q.6); Khu nhà liền kề An Phú Tiền Phong, quậnTân Phú; dự án Regency Park, TP.Thủ Đức; khu biệt thự sân golf Sealinks Mũi Né…

Mối quan hệ với Alpha King?

Trong số các doanh nghiệp mà ông Chiu Bing Keung Kenneth đại diện, có Công ty CP Phát triển bất động sản Alpha King (tên gọi ban đầu Công ty CP Đầu tư Alpha King) được thành lập từ tháng 6/2012, có trụ sở tại số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Alpha King hiện nay là ông Chiu Bing Keung Kenneth.

Thông tin trên VietTimes đưa, theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 20/1/2017, Alpha King có vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Công ty do Alpha King Investments Limited (British Virgin Islands) và hai cá nhân - là Li Yinbin (Trung Quốc) và Chiu Bing Keung Kenneth (Hong Kong) - sáng lập, trong đó, Alpha King Investments Limited sở hữu 93,34%.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Alpha King là ông Chan Min Simon, sinh năm 1956, hộ chiếu Hong Kong, thường trú tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngoài trọng trách CEO, ông Chan Min Simon cũng được biết đến là thành viên Ban quản trị Alpha King.

Đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 20/1/2017 của Alpha King cũng tiết lộ thêm hai thành viên khác trong Ban quản trị của chủ đầu tư này, chính là hai cổ đông thể nhân: Li Yinbin và Chiu Bing Keung Kenneth (SN 1967).

Theo Doanh nghiệp&Kinh doanh, tại giấy đăng ký thay đổi ngày 12/4/2019, người quản lý doanh nghiệp của Alpha King gồm có: ông Cheng Kui, thành viên HĐQT; ông Chan Min Simon, giám đốc và Tổng giám đốc; ông Li Yibin, thành viên HĐQT; ông Chiu Bing Keung Kenneth, thành viên HĐQT.

Chức vụ Chủ tịch HĐQT Alpha King chính thức được công khai trên Giấy phép kinh doanh do ông Wang Weixian (Vương Vĩ Hiền) (sinh ngày 12/5/1964, quốc tịch Australia) nắm giữ.

Tính đến ngày 8/7/2019, người diện theo pháp luật của Alpha King là ông Wong Siu Man (sinh ngày 13/10/1969, quốc tịch Trung Quốc), giữ luôn vai trò Tổng giám đốc.

Ngoài ra, thông tin về người quản lý không còn tên ông Chan Min Simon. Ông Wang Weixian vẫn là Chủ tịch HĐQT. Các thông tin khác như vốn điều lệ, cơ cấu cổ đông giữ nguyên.

Từ cuối năm 2017, Alpha King xuất hiện tại thị trường bất động sản TP.HCM với việc triển khai đồng thời 3 dự án High-end (dự án cao cấp) tại 289 Trần Hưng Đạo (cao ốc văn phòng 35 tầng Alpha Town), 87 Cống Quỳnh (Alpha Hill) và số 2 Tôn Đức Thắng.