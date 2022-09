CEO nước hoa Charme Perfume đựng trong thùng phuy, can nhựa là ai?

Mới đây, Báo Công Thương đã có bài phản ánh về hoạt động sản xuất nước hoa của Công ty Cổ phần Charme Perfume. Theo đó, trái ngược với những lời quảng cáo hoa mỹ về một nhà máy đạt chuẩn ISO và GMP, bên trong nhà máy sản xuất nước hoa Charme Perfume có một số máy móc sang chiết thô sơ, đóng gói thủ công với can nhựa, bìa carton, thùng phuy lỉnh kỉnh khắp nơi.

Sau khi Báo Công Thương có bài phản ánh, chiều 25/9, bà Nguyễn Thị Thu Hường - CEO Công ty Cổ phần Charme Perfume lên tiếng trên facebook. Bà cho rằng, việc Charme dùng những can nhựa (theo bài báo ghi nhận là những can sắp xếp lộn xộn) là điều bình thường. CEO Charme Perfume cũng khẳng định ở Pháp người ta cũng dùng can để đựng nguyên liệu.

CEO - Nguyễn Thị Thu Hường chia sẻ trên facebook. Ảnh: Báo Công Thương

Theo giới thiệu trên website nuochoacharme.info, CEO Charme Perfume Nguyễn Thị Thu Hường tốt nghiệp thạc sĩ đại học kinh tế TP. HCM chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thời gian đầu dấn thân vào con đường kinh doanh mảng nước hoa, CEO Nguyễn Thị Thu Hường cho biết phải làm việc từ 7h sáng hôm nay đến 2-3 h sáng hôm sau vẫn chưa hết việc. Vượt qua những khó khăn ban đầu, doanh nghiệp của chị Nguyễn Thị Thu Hường dần có chỗ đứng trên thương trường.

Bên cạnh đó, CEO Charme Perfume còn trực tiếp tham dự một số cuộc thi sắc đẹp với vai trò là giám khảo khách mời như Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – CEO Charme Perfume. Ảnh: Tiền phong

Liên quan tới phát ngôn của bà Nguyễn Thị Thu Hường trước bài phản ánh về hoạt động sản xuất nước hoa của Charme Perfume, Báo Công Thương cho biết, trong phát ngôn trên mạng xã hội, bà Hường còn nhiều lần phát ngôn vu khống, xúc phạm những người làm báo, quy chụp rằng nhà báo thấy một viết thành mười, rồi sau đó liên hệ với doanh nghiệp để tống tiền.



Trước những thông tin trên, Báo Công Thương đã đề nghị pháp luật vào cuộc điều tra hành vi vu khống của bà Hường.

Những can nhựa để dưới nền nhà, sang chiết thủ công. Ảnh: Báo Công Thương



Về hoạt động của Charme Perfume, tháng 7/2018, công ty này đã bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt 105 triệu đồng do có nhiều sai phạm trong sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Cụ thể, cơ quan chức năng xác định Công ty Cổ phần Charme Perfume sản xuất mỹ phẩm không thực hiện đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về “thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (CGMP-ASEAN) hoặc tương đương, được Hội đồng mỹ phẩm ASEAN thừa nhận (sản xuất mỹ phẩm tại 18 Nguyễn Hậu, phường Tân Thành, quận Tân Phú).