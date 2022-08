CenLand liên quan đến shark Hưng làm ăn sao trước bị phạt gần 200 triệu?

Ngày 18/8/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand, Mã chứng khoán: CRE) - một doanh nghiệp có liên quan đến ông Phạm Thanh Hưng - Shark Hưng. Tổng số tiền mà CenLand bị phạt là 185 triệu đồng.

Năm 2022, CenLand đặt mục tiêu doanh thu ước đạt 8.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 900 tỷ đồng. (Ảnh: Cen Group).

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý 2/2022,

CenLand ghi nhận doanh thu thuần đạt 624 tỷ đồng

, giảm 62% so với cùng kỳ; giá vốn giảm 72% xuống còn 370 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp quý này của doanh nghiệp này ghi nhận 254 tỷ đồng, giảm hơn 15% so với quý 2/2021.