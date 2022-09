Cây xăng của Saigon Petro hoạt động sao sau tin bị tước giấy phép?

Từ ngày 6-8/9/2022, ghi nhận của phóng viên tại các cây xăng của Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) vẫn hoạt động bình thường. Trước đó, doanh nghiệp này phải nhận quyết định tước giấy phép kinh doanh 1 tháng từ Bộ Công Thương do không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định. (Ảnh: Zing). Tại cửa hàng xăng dầu số 1 của Saigon Petro ở đường An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM vào chiều ngày 6/9/2022, khách ra vào đổ xăng vẫn tấp nập. (Ảnh: VTC News). Tương tự, phía cửa hàng xăng dầu số 4 của Saigon Petro trên đường Lâm Văn Bền (quận 7), có 5 trụ xăng cũng đang hoạt động, khách ra vào liên tục. (Ảnh: VTC News). Khách vẫn ra vào đổ xăng bình thường. (Ảnh: Báo Tiền Phong). Nhân viên bán xăng cho biết, chưa nhận được thông báo nên cửa hàng vẫn hoạt động kinh doanh bình thường. (Ảnh: Báo Tiền Phong). Sáng 7/9, tại cửa hàng xăng dầu lớn thuộc Saigon Petro tại giao lộ An Dương Vương - Nguyễn Văn Cừ (quận 5) cũng liên tục có khách ra vào bơm xăng. (Ảnh: Báo Tiền Phong). Trạm xăng dầu số 99 của Saigon Petro nằm trên đường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) vẫn tấp nập khách ra vào đổ xăng, các trụ bơm đều hoạt động trong ngày 8/9. (Ảnh: Lao Động). Tại cửa hàng xăng dầu trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), được Saigon Petro nhượng quyền kinh doanh cho Comeco, nhân viên tất bật với công việc. (Ảnh: Lao Động). Theo báo Tiền Phong, trước đó ngày 5/9, Saigon Petro có văn bản khẩn do Tổng giám đốc Phạm Văn Thoại gửi đến Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương để kiến nghị dừng quyết định tước giấy phép nhằm tránh ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nguồn cung cho thị trường xăng dầu trong nước. (Ảnh: Lao Động). Tại văn bản này, Saigon Petro cũng liệt kê hàng loạt hậu quả khi Bộ Công Thương tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của công ty. (Ảnh: Zing). Cụ thể, hệ thống phân phối của Saigon Petro bị mất nguồn cung trên 50.000 m3/tháng và trên 1.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối có thể sẽ phải đóng cửa. (Ảnh: Lao Động). Theo Saigon Petro, việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn cung thị trường. (Ảnh: VTC News).

