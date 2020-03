Cận cảnh đoàn xe xi măng Xuân Thành phá hủy môi trường, “cày nát” mặt đường

Như Kiến Thức đã phản ánh, ngày 29/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp giấy phép cho Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành khai thác bằng phương pháp lộ thiên đá sét xi măng Khe Non 2 thuộc các xã Thanh Hương, Thanh Lưu, Liêm Sơn (huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Theo giấy phép, thời gian khai thác là 27 năm, trong đó có 1 năm để xây dựng cơ bản. Trước khi tiến hành khai thác, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành phải nộp thiết kế mỏ được lập, thẩm định. Báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam để kiểm tra thực địa, xác định tọa độ, mặt bằng khai thác, cắm mốc giới khu vực được phép khai thác và phải thực hiện đầy đủ nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường, phục hồi môi trường của dự án khi khai thác xong. Trước khi khai thác, doanh nghiệp này phải đăng đăng ký ngày bắt đầu xây dựng cơ bản mỏ, ngày bắt đầu khai thác, thông báo về giám đốc điều hành mỏ, kế hoạch khai thác, chế biến tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Tuy nhiên, nhiều người dân ở xã Thanh Hương cho rằng, từ khoảng năm 2014 đến nay, Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành đã tiến hành khai thác mỏ đá sét tại khu vực Khe Non 2 (xã Thanh Hương) chứ không phải đến năm 2019 mới tiến hành khai thác? Khu vực mỏ khai thác của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành nằm sát với các nhà dân. Khu đồi xanh rộng lớn dần dần bị xi măng Xuân Thành “cạo trọc” nham nhở. Đoàn xe ô tô của Xuân Thành nối đuôi nhau chạy rầm rầm từ phía mỏ đá sét kéo theo những “cơn bão” bụi. Hoạt động thác đá sét ở khu vực Khe Non 2 diễn ra rất rầm rộ. Những chiếc xe tải chở đá sét của xi măng Xuân Thành phủ đất bẩn như "trâu đằm". Tuyến đường ĐH13 giới hạn trọng tải 10 tấn, nhưng vẫn phải "oằn mình" cõng cả hàng trăm lượt xe ô tô "Tập đoàn Xuân Thành" chở đá sét mỗi ngày, cũng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng? Tuyến đường ĐH13 dài khoảng 3km nối từ QL1A vào khu mỏ khai thác đang bị xe tải của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành "cày nát". Đất đá rơi vương vãi, nham nhở khắp mặt đường mỗi khi có đoàn xe chạy qua. Bùn đất bám bẩn, nhếch nhác khắp tuyến đường. Người dân nơi đây đều ngán ngẩm khi di chuyển trên tuyến đường dân sinh này. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hương cho biết, xã đã có văn bản gửi UBND huyện Thanh Liêm; Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Thanh Liêm; Công an huyện Thanh Liêm đề nghị xử lý việc các xe tải chở đá sét của Công ty xi măng Xuân Thành gây ô nhiễm.. Nhiều đoạn tuyến đường ĐH13 còn bị xe ô tô xi măng Xuân Thành phá hỏng, xuất hiện những ổ voi, ổ gà tiềm ẩn tai nạn cho người tham gia giao thông. Đoàn xe tải chạy đến đâu, bụi, nước bẩn bắn tung tóe đến đấy. Khu vực nhà máy của Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành ở Hà Nam.

