Cách phân biệt bình gas thật hay giả chính xác trong "phút mốt"

Phân biệt qua vỏ bình gas

Khi bạn muốn phân biệt gas thật hay bình gas giả thì trước tiên hãy nhìn vào vỏ bình. Khi bình gas thật luôn có khắc nổi của thương hiệu trên vỏ. Bên trong có chữ xác nhận, thân bình gas được dập bằng khuôn thép. Sau đó vỏ được đem đi kiểm định cũng như thử áp lực… rồi mới có thể chứa gas bán ra thị trường.

Một bình gas hàng giả hàng nhái phần chữ nổi phía trên vỏ bình gas của nhà sản xuất chính hãng sẽ được dập cho mất đi, thậm chí đốt, tháo van, thay đế, rồi hàn lại… để xóa mọi dấu vết của vỏ bình gas chính hãng, thay vào đó là tên của đơn vị khác khiến chữ viết mờ và nhòe không rõ nét.

Ảnh minh họa. Phân biệt qua hạn sử dụng



Khi bạn mua bình gas muốn phân biệt được hãy nhìn vào hạn sử dụng nhất định ở trên bình. Nếu hạn bình gas còn nhiều thì bình gas đó an toàn, còn ngược lại nếu như bình gas đã hết hạn sử dụng từ lâu thì bạn cần hết sức lưu ý. Khi sử dụng bình gas hết hạn sử dụng dễ bị gây ra cháy nổ khiến tính mạng của gia đình bạn gặp nguy hiểm.

Phân biệt qua trọng lượng bình

Khi bạn mua gas hãy nhìn trên tay xách của mỗi bình gas, tùy công ty, có ghi trọng lượng vỏ bình từ 12,5kg-13,5kg đây là dòng phổ thông nhiều gia đình thường dùng. Vì vậy, khi bạn mua gas hãy yêu cầu người đổi bình gas cân bình gas, lấy tổng trọng lượng bình gas trừ đi trọng lượng vỏ ghi ở tay xách sẽ biết số gas có trong bình.

Phân biệt qua tem chống hàng giả

Với bất kỳ sản phẩm nào muốn biết thật hay giả bạn hãy nhìn vào tem chống hàng giả. Phần tem được in nhằm chống hàng giả TTA Gas, được sản xuất với công nghệ in tiên tiến, được phát hành và quản lý bởi Viện Khoa Học Hình Sự - Bộ Công An. Bên cạnh đó, ngoài phần in nhận dạng bằng mắt thường, tem có đặc điểm chống giả là logo TTA Gas hình vỏ sò chỉ phát quang dưới ánh đèn tia cực tím.