“Bóc” chiêu trò nguyên Giám đốc Cty xăng dầu Dương Đông Bình Thuận buôn lậu khủng, trục lợi 2.034 tỷ

(Kiến Thức) - Ngày 13/11, nhiều cơ quan truyền thông cho biết, Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Đỗ Minh Thư (33 tuổi, trú TP Phan Thiết, Bình Thuận), để điều tra về tội tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.

Ông Đỗ Minh Thư cùng một số người khác được xác định liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu nghìn tỷ xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú ở huyện Tuy Phong (Bình Thuận).



Thời điểm xảy ra vụ án, ông Thư là Giám đốc Công ty TNHH xăng dầu Dương Đông Bình Thuận. Công ty này được xác định đã nhập xăng dầu từ đường dây buôn lậu khủng nói trên.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Luyện Xuân Tràng (kẻ cầm đầu vụ án buôn lậu xăng dầu) đã bỏ trốn nên Bộ Công an tách vụ án tiêu thụ xăng dầu lậu thành vụ án riêng, chỉ truy tố các bị can tội buôn lậu xăng dầu; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ, nhận hối lộ…

Theo hồ sơ, ông Đỗ Minh Thư cùng 32 Công ty khác được xác định có nhập xăng dầu từ nguồn buôn lậu của Công ty xăng dầu Dương Đông Hòa Phú, nên Bộ Công an mở rộng vụ án này để điều tra hành vi phạm tội do tiêu thụ hàng hóa do phạm tội mà có.

Ông Đỗ Minh Thư.

Theo báo Pháp luật TP HCM, Công ty Dương Đông Bình Thuận được cấp giấy chứng nhận đăng ký vào tháng 6/2013 với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú góp 24 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 11/2013, ông Đỗ Minh Thư được bổ nhiệm làm trưởng phòng kinh doanh và chỉ 20 ngày sau, ông Thư đã “thăng tiến thần tốc” làm Giám đốc Công ty. Sau đó, Công ty Dương Đông Hòa Phú nhượng quyền bán lẻ xăng dầu cho Công ty ông Thư làm Giám đốc.

UBND tỉnh Bình Thuận kết luận ông Thư không có vốn góp ở Công ty. Việc ông Thư làm giám đốc là do chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và không thể cho rằng ông Đỗ Minh Kính (hiện là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận và là bố của ông Thư), bố trí chức Giám đốc cho con trai.

Tuy nhiên, ông Kính phụ trách lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và con trai làm Giám đốc một Công ty xăng dầu là thiếu thận trọng.

“Giám đốc Sở Công Thương làm việc với ông Kính để xác định nếu con trai ông tiếp tục làm giám đốc công ty xăng dầu thì phải cho ông Kính thôi phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh có điều kiện (xăng dầu, LPG…)” – báo Pháp luật TP HCM dẫn văn bản thời điểm trên của UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh.

Sau đó, ông Kính được thăng chức Giám đốc Sở Công Thương và ông Thư tiếp tục giữ chức Giám đốc Công ty xăng dầu ở Bình Thuận. Tiếp đó, ông Thư được thăng chức điều hành xăng dầu ở miền Trung cho Công ty Dương Đông.

12 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm trước đó. (Ảnh: SGGP).

Trước đó, vụ án buôn lậu xăng dầu được xác định là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại Công ty cổ phần Dương Đông Hòa Phú bị Bộ Công an bắt quả tang ngày 29/1/2016. Khối lượng xăng dầu buôn lậu là hơn 10.000 tấn , tổng trị giá thời điểm xảy ra vụ án là hơn 2.000 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án này, ngày 12/12/2018 TAND Bình Thuận đã đưa ra xét xử sơ thẩm với 12 bị cáo, trong đó có 1 bị cáo là người Philippines (lái tàu).

Tại phiên tòa, tất cả các bị cáo tại Công ty cổ phần xăng dầu Dương Đông Hòa Phú đều khai báo làm thuê cho Luyện Xuân Tràng, nhưng Luyện Xuân Tràng đã bỏ trốn.