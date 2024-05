Bình Dương: Liên danh Hiệp Phú- Kim Phát có trúng gói thầu hơn 10 tỷ?

Duy nhất 1 liên danh dự thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), gói thầu thi công xây lắp, có giá 10,678 tỷ đồng, đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát (TX Bến Cát nay đã là TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) hoàn thành mở thầu. Theo đó, duy nhất liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Kim Phát dự thầu với giá 10,359 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Được biết, gói thầu thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất các trường, trên địa bàn TP. Bến Cát, có tổng mức đầu tư hơn 21,780 tỷ đồng. Dự án nhằm nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh. UBND TX. Bến Cát phê duyệt dự án tại Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 28/11/2023; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu. Nguồn vốn thực hiện dự án, được trích từ vốn ngân sách thị xã.

Dự án có các hạng mục, như:

Sửa chữa hệ thống điện, Trường Mầm non An Tây; sửa chữa các hạng mục đã xuống cấp và chống thấm, Trường Mầm non An Điền; sửa chữa lan can hành lang, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương; sửa chữa hạng mục đã xuống cấp, tại cơ sở 1, 2 - Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn; cải tạo gạch nền trong phòng học, hành lang các khối lớp và gạch ốp trụ hành lang, sơn tường, sơn cửa sổ và chống thấm sê nô mái, thay hệ thống điện... Trường Tiểu học Tân Định;

Cải tạo, sửa chữa nhà ăn, sơn tường, cải tạo nền nhà, chống thấm, Trường Tiểu học An Tây A; sơn, chống thấm chống dột, Trường THCS Mỹ Phước; xây nhà vệ sinh cơ sở 1, 2, Trường Tiểu học Hòa Lợi; xây nhà để xe học sinh, Trường Tiểu học An Sơn; chống ngập, Trường THCS Phú An... và mua sắm thiết bị trường học.

Một phần quyết định phê duyệt dự án. Nguồn MSC

Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng và quản lý dự án Miền Đông mời thầu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức “Một giai đoạn 1 túi hồ sơ”.

Năng lực nhà thầu ra sao?

Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú (địa chỉ tại phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2008 với loại hình công ty cổ phần; lĩnh vực kinh doanh chính là xây lắp; ông Nguyễn Xuân Hiếu là người đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Tư vấn xây dựng Đại Hiệp Phú được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ tháng 10/2014 đến nay; đã tham gia 164 gói thầu, trúng 141 gói, trượt 13 gói, 10 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 242,393 tỷ đồng (có hơn 1 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 192,238 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 50 tỷ đồng.

Đơn vị từng “đấu” với 47 nhà thầu, thắng 18/34 gói thầu, thua 13 gói, 3 gói chưa có kết quả; liên danh với 7 nhà thầu, thắng 10/10 gói thầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhà thầu được ghi nhận tham gia 5 gói thầu, được công bố trúng 2 gói, đều là chỉ định thầu; 3 gói đang chờ kết quả.

Năm 2023, công ty tham gia 28 gói thầu, trúng 24 gói, trượt 4 gói. Các gói thầu trúng, đơn vị thực hiện 100% trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như:

Ngày 4/12/2023, được công bố trúng gói thầu xây dựng, trị giá hơn 14 tỷ đồng, thuộc Dự án Trạm Y tế phường Bình An (trong vai trò liên danh), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Dĩ An làm chủ đầu tư;

Dự án Xây dựng công viên cây xanh, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (cũ), do Phòng Quản lý đô thị TX. Bến Cát (nay là TP. Bến Cát) làm chủ đầu tư. Nguồn MSC

Ngày 20/11/2023, được công bố trúng gói thầu thi công sửa chữa cơ sở vật chất, Trường THPT Long Hòa, trị giá hơn 2,229 tỷ đồng, thuộc Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất, Trường THPT Long Hòa (trong vai trò độc lập), do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Cũng trong tháng 11/2023, đơn vị được công bố trúng gói thầu xây lắp và thiết bị, có giá 2,237 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng công viên cây xanh, tại trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (cũ), do Phòng Quản lý đô thị TX. Bến Cát (nay là TP. Bến Cát) làm chủ đầu tư...

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đại Kim Phát (địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An (nay là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) thành lập năm 2010 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Nguyễn Thiện Thảo là người đại diện pháp luật. Theo tìm hiểu của PV, công ty tham gia trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ năm 2016 đến nay; đã tham gia 59 gói thầu, trúng 52 gói, trượt 3 gói, 2 gói chưa có kết quả, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu gần 90 tỷ đồng (có hơn 1,5 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 55,466 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 34,197 tỷ đồng.

Đơn vị là khách hàng thân thiết của một số bên mời thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng AIC, trúng 15/15 gói thầu; Công ty TNHH Công nghệ xây dựng Greencom, trúng 8/10 gói thầu; Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Phước Tấn, trúng 7/8 gói thầu; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Kiến Thịnh, trúng 7/7 gói thầu...

Công ty đang chờ các gói thầu:

Gói thầu thi công sửa chữa, có giá hơn 1,3 tỷ đồng, thuộc KHLCNT sửa chữa, mở rộng phòng làm việc, nhà ở trực CBCS trạm CSGT - Quốc lộ 13, thuộc Phòng PC08, do Công an tỉnh Bình Dương làm chủ đầu tư.

Đang thực hiện một số gói thầu:

Gói thầu thi công xây dựng, có giá 1,552 tỷ đồng (giá gói thầu 1,584 tỷ đồng), thuộc Dự án Xây dựng văn phòng - Ban Điều hành khu phố 11, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), do UBND phường Chánh Nghĩa làm chủ đầu tư (UBND phường Chánh Nghĩa phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu số 174/QĐ-UBND).

Năm 2023, công ty tham gia 8 gói thầu, trúng 7 gói.

Ngày 16/11/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TX. Bến Cát (này là TP. Bến Cát) đã phê duyệt Quyết định số 341/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, có giá 7,744 tỷ đồng (giá gói thầu 7,781 tỷ đồng), thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp BTNN tuyến đường từ Lộ 7B (cổng văn hóa Khu phố 5) đến giáp đường ĐH605 (nhà bà Bốn Cục) và nhánh rẽ giáp ngã 3 đất Út Trầm, Khu phố 5, phường Chánh Phú Hòa…