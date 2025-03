Bình Định: Cty Minh Thành 1 ngày trúng 2 gói thầu tại Phòng GD&ĐT An Nhơn

Một ngày trúng 2 gói thầu

Theo thông tin đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) xây dựng Công trình: Trường Tiểu học Nhơn Phong, hạng mục Sửa chữa nhà lớp học 07 phòng (Điểm chính Tam Hòa) có dự toán mua sắm hơn 442 triệu đồng do UBND Thị xã An Nhơn phê duyệt theo Quyết định 7713/QĐ-UBND ngày 10/10/2024.

Nhằm sửa chữa các hạng mục hư hỏng nhằm khắc phục tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

KHLCNT đã 4 lần điều chỉnh, trong đó gói xây lắp, ngày 28/10/2024 được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn phê duyệt Quyết định 241/QĐ-PGDĐT về phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp thuộc Công trình: Trường Tiểu học Nhơn Phong; Hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học 07 phòng (Điểm chính Tam Hòa). Gói thầu được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu ngày 29/10/2024; hoàn thành mở thầu ngày 7/11/2024.

Nguồn: MSC

Ngày 19/2/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn đã phê duyệt Quyết định 20/QĐ-PGDĐT Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Thành (Công ty Minh Thành) trúng thầu với giá hơn 315 triệu đồng thực hiện trong 40 ngày.

Tại KHLCNT Công trình: Trường Tiểu học Nhơn Mỹ, hạng mục Sơn sửa bên ngoài dãy nhà lớp học 02 tầng 08 phòng (Điểm Đại An), sửa chữa gạch nền tầng 01 nhà lớp học 02 tầng 10 phòng (Điểm Tân Kiều) do UBND Thị xã An Nhơn phê duyệt theo Quyết định 7778/QĐ-UBND ngày 15/10/2024.

KHLCNT có dự toán mua sắm hơn 435 triệu đồng với quy mô đầu tư xây dựng: Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (Điểm Đại An) cạo bỏ lớp sơn cũ trên tường, cột, dầm, trần, lam... bị bong tróc, rêu bám; vệ sinh sạch sẽ và lăn sơn hoàn thiện. Cạo bỏ rong rêu thành trong và đấy sê nô, quét dung dịch chống thấm. Đóng tole trần hành lang chống rơi vữa trát trần...

Gói thầu xây lắp ngày 28/10/2024, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn đã phê duyệt Quyết định 237/QĐ-PGDĐT về việc phê duyệt E-HSMT gói thầu: Xây lắp Công trình: Trường Tiểu học Nhơn Mỹ, hạng mục Sơn sửa bên ngoài dãy nhà lớp học 2 tầng 8 phòng (Điểm Đại An), sửa chữa gạch nền tầng 1 nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (Điểm Tân Kiều). Gói thầu trên được Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn đăng tải công khai ngày 29/10/2024, hoàn thành mở thầu ngày 7/11/2024.

Nguồn: MSC

Ngày 19/2/2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn đã phê duyệt Quyết định 21/QĐ-PGDĐT Công ty Minh Thành trúng thầu với giá hơn 307 triệu đồng thực hiện trong 40 ngày.

Thường xuyên trúng thầu tại An Nhơn

Công ty Minh Thành (địa chỉ tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, Bình Định) được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngày 09/06/2017.

Theo tìm hiểu của PV, công ty đã tham gia 31 gói thầu, trong đó trúng 20 gói, 1 chưa có kết quả, với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh và độc lập) hơn 89,53 tỷ đồng. Công ty trúng thầu với vai trò độc lập ghi nhận hơn 12,493 tỷ đồng; tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh hơn 77 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Công ty thường trúng thầu Bình Định trong đó UBND Thị xã An Nhơn, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn, Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Mỹ, UBND phường Nhơn Thành…

Trước đó, ngày 17/2/2025, Phòng Quản lý đô thị TP Quy Nhơn đã phê duyệt cho liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp An Thịnh - Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Thành - Công ty TNHH Xây lắp Tân Hoa trúng gói thầu Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng thuộc Dự án Cải tạo vỉa hè và vịnh đậu xe đường Phạm Hùng (Đoạn Trường Chinh - Hoàng Diệu), thành phố Quy Nhơn với giá hơn 3,891 tỷ đồng thực hiện trong 90 ngày.

Tại Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn, ngày 10/1/2025, Công ty Minh Thành cũng được phê duyệt trúng liền 2 gói xây lắp:

Gói thầu thuộc KHLCNT Công trình: Cơ sở nhà, đất số 599 đường Ngô Gia Tự, thị xã An Nhơn (Trường TH số 1 phường Bình Định), hạng mục Sửa chữa sân trường và các phòng học, nhà vệ sinh với giá trúng thầu hơn 869 triệu đồng thực hiện trong 50 ngày;

Gói thầu thuộc KHLCNT Công trình: Trường Mầm non Đập Đá và trường Mẫu giáo Đập Đá (Trường Mầm non Đập Đá theo đề án sau khi sáp nhập) với giá trúng thầu hơn 587 triệu đồng thực hiện trong 40 ngày.

Ngoài ra, tại gói thầu thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Văn Hưng (đoạn từ Trụ sở Khu vực Vạn Thuận đến nhà Ông Thái) của UBND phường Nhơn Thành, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Thành - Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Dịch vụ Tiến Thành và Công ty TNHH Xây lắp Tân Hoa trúng gói thầu xây lắp với giá hơn 6,564 tỷ đồng thực hiện trong 180 ngày.

Tại UBND Thị xã An Nhơn, Công ty Minh Thành trúng gói thầu thuộc dự án Trường Tiểu học Nhơn Phúc, hạng mục Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm chính Mỹ Thạnh với giá hơn 3,814 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày;

Gói thầu thuộc dự án Trụ sở làm việc công an xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn với giá hơn 2,888 tỷ đồng thực hiện trong 240 ngày;

Tại dự án Nhà tri ân mẹ Việt Nam anh hùng và chỉnh trang khuôn viên Tượng đài liệt sĩ thị xã của UBND Thị xã An Nhơn, liên danh Công ty TNHH Nam Việt An Nhơn – Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Thành trúng gói thầu Xây lắp phần mở rộng diện tích với giá hơn 2,12 tỷ đồng thực hiện trong 60 ngày;

Gói thầu xây lắp thuộc dự án Đoạn đường từ công viên Hòa Cư đến nhà bà Tâm, khu vực Hòa Cư, phường Nhơn Hưng, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Thành và Công ty TNHH xây lắp Tân Hoa trúng thầu với giá hơn 1,7 tỷ đồng thực hiện trong 120 ngày.

Trước đó, năm 2024 công ty Minh Thành trúng gói thầu thuộc KHLCNT Công trình: Trường Tiểu học số 2 Đập Đá, hạng mục Sửa chữa sân trường và sân bóng đá (điểm trường chính Phương Danh) của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã An Nhơn với giá hơn 1,168 tỷ đồng thực hiện trong 40 ngày…