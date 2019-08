Biệt thự vườn xanh mướt mắt của "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh

Việt Trinh là nữ diễn viên nổi tiếng từ thời điện ảnh Việt Nam mới bước vào những năm phát triển. Và sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, cũng như trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, hôn nhân... thời gian gần đây Việt Trinh đã lui về "ở ẩn" tại Bình Dương. Căn biệt thự nhà vườn của "người đẹp Tây Đô" vốn được biết đến là chốn thư thái, an yên, hấp dẫn nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũ và những người say mê nhà đẹp đến thăm. Việt Trinh và con trai sống tại khu dân cư Lái Thiêu, thuộc tỉnh Bình Dương cách xa thành phố Sài Gòn sôi động. Căn biệt thự của Việt TRinh rất lớn, có cánh cổng được xây cao kiên cố và vững chắc như muốn tránh sự dòm ngó, tò mò của nhiều người xung quanh. Phía sau cánh cổng là khoảng sân trước nhà rất rộng, phía tay phải ngôi nhà là vị trí đẹp nhất được người đẹp chọn lựa để đặt một bức tượng Phật Bà Quan Âm. Ảnh: Zing.vn Được biết căn biệt thự vườn của Việt Trinh có tổng diện tích lên đến 2.500m2. Tuy nhiên, phần lớn diện tích này lại dành cho khu vườn rất nhiều cây trái. Phần nhà ở nhìn chung được thiết kế theo phong cách rất đơn giản, không màu mè và cũng không quá hào nhoáng. Ảnh.Zing.vn Phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu sắt. Đây thường là nơi mẹ con Việt Trinh ngồi trò chuyện, chơi đùa. Ảnh: Zing.vn Màu sắc trắng, đen của tường nhà và các khung cửa kết hợp với không gian xanh của vườn cây tạo ra vẻ đẹp rất giản dị, an yên. Phía sau gian bếp có lối đi riêng khá rộng, đây cũng là nơi Việt Trinh để trồng cây cảnh. Lối đi dẫn ra khu vườn cây ăn trái khá rộng, luôn sạch sẽ, gọn gàng. Trong khu vườn nhà của Việt Trinh có rất nhiều cây ăn trái như như xoài, khế, ổi, cóc, đu đủ... Ngoài ra "người đẹp Tây Đô" còn trồng rau sạch với nhiều loại như mồng tơi, mướp đắng, bầu bí... Khi nói về khoảng không rất dân dã này, Việt Trinh còn đùa, khi chăm sóc vườn rau, chị giống như người nông dân thực sự và các bữa ăn không phải tốn tiền mua rau hay mua trái cây vì tất cả đều sẵn. Công việc làm vườn giúp nữ diễn viên Việt Trinh giảm bớt áp lực trong công việc và hòa mình giữa thiên nhiên. Video Thăm biệt thự đủ loại trái cây của diễn viên Việt Trinh - Nguồn: Tin Tức Mới@Youtube

