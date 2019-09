“Biệt phủ” bằng gỗ hoành tráng của nghệ sĩ Xuân Bắc ở Hà Nội ai cũng "trầm trồ"

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Bắc sở hữu cơ ngơi hoành tráng ai cũng phải trầm trồ. Ảnh: Doisongvietnam. Ít ai biết, gia đình Xuân Bắc có một căn nhà vườn rộng lớn ở Hà Nội. Ảnh: Giadinhxahoi. Ngôi nhà nằm giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích lớn. Phần lớn diện tích đất được sử dụng làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ. Ảnh: Thegioitre. Nhà xây hoàn toàn bằng gỗ tự nhiên, có hiên nhà để thư giãn, có đường đi bằng đá xen giữa những thảm cỏ xanh non, có cây cối, hoa cỏ xung quanh nhà...Ảnh: Thegioitre. "Biệt phủ" của Xuân Bắc thiết kế 2 tầng, có cả tầng hầm vô cùng độc đáo. Ảnh: Thegioitre. Bao quanh nhà là những lối đi lát đá, được phủ xanh bằng những thảm cỏ non. Ảnh: Thegioitre.Nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã dành khá nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng tổ ấm của mình. Ảnh: Tiền phong. Từng góc nhỏ trong khuôn viên đều được phủ xanh bằng cây và hoa. Ảnh: Tiền phong. Một căn nhà nhỏ mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng có tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. Ảnh: Thegioitre. Ngôi nhà của Xuân Bắc nên thơ không khác một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại các resort nổi tiếng. Ảnh: Giadinhxahoi. Video: Xuân Bắc dạy con trai. Nguồn: Xuân Bắc Official.

