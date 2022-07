Biết gì về Cty than Mạo Khê đổ đất đá thải mỏ vào đất nhà dân?

Báo Quảng Ninh dẫn thông tin của một số cơ quan truyền thông phản ánh, từ ngày 1 đến ngày 2/7, Công ty Than Mạo Khê đã đổ đất đá thải mỏ vào phần diện tích đất của một hộ dân trên địa bàn phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều.



Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương đã yêu cầu Than Mạo Khê dừng ngay việc đổ thải và tiến hành lập biên bàn, điều tra làm rõ.

Công ty Than Mạo Khê đã đổ đất đá thải mỏ vào phần diện tích đất của một hộ dân. (Ảnh: Báo Quảng Ninh).

Tại cuộc làm việc giữa UBND phường Yên Thọ và Công ty Than Mạo Khê với sự tham gia của đại diện các cơ quan chức năng, Công ty Than Mạo Khê thừa nhận đã thực hiện đổ đất thải vào phần diện tích đất của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sơn trên địa bàn phường Yên Thọ.

Kết quả kiểm tra hiện trạng cũng cho thấy, diện tích đổ đất đá thải khoảng 0,4ha, chiều cao đổ thải khoảng 3m.

Các công nhân Công ty than Mạo Khê làm việc trong hầm mỏ. (Ảnh: https://thanmaokhe.vn).

Tìm hiểu của phóng viên, Công ty than Mạo Khê thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), nằm ở huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Giám đốc là ông Nguyễn Văn Tuân.

Theo giới thiệu, năm 2021, Công ty than Mạo Khê khai thác than nguyên khai đạt 1.881.860 tấn; bóc đất lộ thiên 661.000 m3; mét lò đào 19.214 mét; tiêu thụ than 1.778.287 tấn. Doanh thu than đạt 2.295 tỷ đồng, tiền lương bình quân 16,15 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, Công ty than Mạo Khê được giao các chỉ tiêu chính gồm: than nguyên khai 2.050.000 tấn; đào lò 22.587m; bốc xúc đất đá lộ vỉa 1.420.000m3...