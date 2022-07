Biết gì về chủ đầu tư khu nhà ở Thượng Thanh vừa bị phạt 180 triệu?

Công ty TNHH An Quý Hưng vừa bị UBND TP Hà Nội ban hành quyết định xử phạt 180 triệu vì đã có hành vi chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng.

Công ty TNHH An Quý Hưng vừa bị phạt 180 triệu đồng, do chậm gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư dưới hình thức có kỳ hạn tại tổ chức tín dụng. (Ảnh minh họa). Tìm hiểu của phóng viên, Công ty TNHH An Quý Hưng được thành lập vào tháng 4/2001, có địa chỉ tại km28 quốc lộ 6A, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.



Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Xuân Tùng (sinh năm 1994). Doanh nghiệp này đăng ký ngành nghề hoạt động chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo giới thiệu, Công ty TNHH An Quý Hưng là một tổng thầu chuyên xây dựng các dự án 100% vốn FDI tại Việt Nam.

Thông tin trên Dân Việt, vốn điều lệ của An Quý Hưng tính đến cuối năm 2020 mới chỉ đạt 500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, năm 2016, doanh thu của An Quý Hưng đạt hơn 697 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng vọt lên hơn 956 tỷ. Tuy nhiên, đà tăng ngay sau đó không còn được duy trì. Năm đầu tiên khi An Quý Hưng bắt đầu "nổi tiếng" sau thương vụ "thâu tóm" ông lớn ngành xây dựng, doanh thu của An Quý Hưng giảm về 653 tỷ đồng và đến năm 2020 chỉ còn gần 265 tỷ đồng.

Cùng với đó, lợi nhuận của doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 62,3 tỷ (năm 2017) xuống 1,2 tỷ (năm 2018) và đạt 5,7 tỷ đồng (2020).

Dù vậy, lợi nhuận cũng chưa phải điểm "xám" nhất trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp.

Tại thời điểm cuối năm 2020, vốn chủ sở hữu của An Quý Hưng mới chỉ trên 621 tỷ đồng nhưng tổng tài sản lên tới 8.130 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.500 tỷ đồng là nợ phải trả, chiếm hơn 92% tài sản của doanh nghiệp.