Biết gì về chủ đầu tư dự án TTTM tại khu đô thị An Vân Dương bị “tuýt còi”

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A - khu đô thị An Vân Dương (phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), có diện tích khoảng 8,62 ha gồm dịch vụ ăn uống, giải khát, khu vui chơi cho trẻ em, cho thuê lại mặt bằng, nhà kho, hội trường và nhiều hạng mục khác. Dự án này do Công ty CP Đầu tư Newland làm chủ đầu tư.



Vừa qua, dự án này đã dính lùm xùm khởi công, động thổ khi chưa có giấy phép xây dựng?

Được biết, Công ty CP Đầu tư Newland là một doanh nghiệp được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105006111 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 17/11/2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 8/8/2017). Lĩnh lực hoạt động chủ yếu gồm: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh và khai thác khoáng sản; xây dưng công trình.

Newland đóng trụ sở chính tại số 109/E11P, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Newland là ông Phạm Trung Kiên.

Dự án khu dân cư Trần Hưng Đạo có vị trí "vàng" tại trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội của thành phố Hải Dương.

Trên website, Newland giới thiệu đã và đang thực hiện một loạt dự án tại tỉnh Hải Dương, như: Cụm công nghiệp An Phụ tại phường An Phụ và phường Long Xuyên, thị xã Kinh Môn; dự án Tổ hợp chung cư Hồ Bạch Đằng, tọa lạc tại khu dân cư Trần Hưng Đạo; dự án khu dân chư Trần Hưng Đạo; dự án khu dân cư Phú Hưng; dự án khu dân cư, thương mại dịch vụ phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng; dự án khu dân cư Lê Thanh Nghị thành phố Hải Dương; dự án khu dân cư Tôn Đức Thắng.

Theo VietnamFinance, tính đến hết năm 2020, cơ cấu cổ đông cá nhân của Newland gồm: Đặng Minh Trường (10%), Phạm Trung Kiên (20%), Bùi Quang Minh (20%) và Nguyễn Công Hà (30%).

Về tài sản, giai đoạn 2016 - 2019, quy mô tài sản của Công ty tăng giảm thất thường, lần lượt là: 440 tỷ đồng, 600 tỷ đồng, 432 tỷ đồng và 730 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A - khu đô thị An Vân Dương. (Ảnh: Người lao động).

Nguyên nhân dẫn tới biến động tổng tài sản là vốn chủ sở hữu tăng liên tiếp trong cùng giai đoạn, từ 258 tỷ đồng lên 729 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ phải trả giảm rất mạnh, từ 181 tỷ đồng xuống 875 triệu đồng.

Về kinh doanh, giai đoạn 2016 - 2019 ghi nhận đà lao dốc không phanh của doanh thu thuần từ 41 tỷ đồng xuống chỉ còn 405 triệu đồng.

Lợi nhuận sau thuế cũng vì thế mà suy giảm. Điều đáng nói, lợi nhuận sau thuế của Công ty rất mỏng, các năm 2016, 2017 chỉ đạt lần lượt là 45 triệu đồng và 16 triệu đồng. Thậm chí từ năm 2018 lợi nhuận sau thuế của Công ty còn là số âm, lần lượt là -37 triệu đồng và -19 triệu đồng.