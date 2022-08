Bất thường những gói thầu mua kit test của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM?

Ngày 17/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan. Theo Bộ Công an, kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á “bắt tay” với các đối tác nâng khống giá kit test lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Đáng chú ý, theo lời khai của bị can Việt, số tiền chi “hoa hồng” cho các đối tác là gần 800 tỷ đồng.

Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, đến nay các cơ quan tố tụng đã khởi tố 25 vụ án, 95 bị can.