Bắt quả tang quán karaoke Phoenix 2 cho khách “quẩy” giữa lệnh cấm

Mặc dù UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh bar, karaoke trên địa bàn tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1/8/2020 để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, những ngày gần đây, PV Kiến Thức liên tục nhận được nhiều phản ánh của người dân về tình trạng quán karaoke Phoenix 2, có địa chỉ tại N8-A9 đường Nguyễn Thị Thập (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) “chống lệnh” thành phố để lén lút kinh doanh, đón khách.



Tiếp nhận thông tin, chiều ngày 8/9 PV đã ghi nhận được hình ảnh quán karaoke Phoenix 2 cho tắt toàn bộ thiết bị chiếu sáng ở tầng 1, đóng kín hai cánh cửa ra vào. Khi thấy có khách gọi điện, nhân viên của quán mới lén lút ra dẫn khách vào bên trong.

Quán karaoke Phoenix 2 lén lút kinh doanh, đón khách bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động của UBND TP Hà Nội.

Trước sự việc trên, PV Kiến Thức đã đến liên hệ làm việc, đồng thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an phường Nhân Chính. Lãnh đạo Công an phường Nhân Chính lập tức cùng với lực lượng Công an phường phối hợp với PV Kiến Thức trực tiếp xuống hiện trường.

Tại thời điểm kiểm tra karaoke Phoenix 2 lúc 16h30, lực lượng chức năng phát hiện tại tầng 3 của quán karaoke có 1 phòng hát bên trong có nhiều người (cả nam lẫn nữ) đang “quẩy” tưng bừng theo tiếng nhạc sập xình.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu tất cả những người có mặt bên trong phòng tắt nhạc, dừng hát. Đồng thời báo cáo lên Công an quận Thanh Xuân và cơ sở y tế.

Video: Cảnh sát ập vào bắt quả tang hàng chục người đang "quẩy" tại phòng hát tầng 3 của quán karaoke Phoenix 2, bất chấp lệnh tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của UBND TP Hà Nội:

Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành lập biên bản quán karaoke Phoenix 2 kinh doanh mùa dịch COVID-19 để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin thêm với PV, lãnh đạo Công an phường Nhân Chính cho hay, ngay từ thời điểm dịch COVID-19, Công an phường đã lên kế hoạch, thường xuyên kiểm tra. Nếu phát hiện trường hợp cơ sở kinh doanh karaoke nào vẫn hoạt động sẽ xử lý thật nghiêm.