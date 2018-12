Bất ngờ tác dụng của những loại cây xanh để bàn quen thuộc

Những người thường xuyên tiếp xúc với máy tình, thường gặp phải tình trạng da khô, xỉn và nổi mụn, đây là những tác hại mà bức xạ nhiệt từ máy tính gây ra. Bên cạnh đó bức xạ nhiệt còn ảnh hưởng không nhỏ đến não bộ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, bức xạ điện từ có những ảnh hưởng nguy hại đối với sức khỏe, gây những biến đổi chức năng và bệnh lý ở các hệ thống thần kinh, tim mạch, nội tiết và nhiều cơ quan khác, có thể gây ung thư và vô sinh và có tính di truyền thế hệ.

Vậy nên, để hạn chế phần nào bức xạ nhiệt do máy tính gây ra bạn có thể sử dụng một số loại cây cảnh ngoài tác dụng trang trí bàn làm việc thì nó còn có tác dụng ngăn các tia gây hại từ những thiết bị công nghệ đặc biệt là máy tính và điện thoại.

Cây sen đá

Sen đá cũng là một sự lựa chọn phù hợp dành cho bạn muốn chống bức xạ nhiệt từ máy tính. Đây là loại cây mọng nước, nhỏ xinh rất dễ trồng và chăm sóc. Chính vì vậy, bạn sẽ không mất quá nhiều thời gian để chăm sóc cho cây như những loại cây xanh khác.

Cây trầu bà

Cây trầu bà là loại cây cảnh rất phổ biến lại có tác dụng hút bức xạ, khí độc trong nhà vô cùng hiệu quả. Chỉ cần đặt vài chậu trầu bà trong nhà hoặc trên bàn làm việc là cũng đủ để không khí trở nên trong lành và tốt cho sức khỏe hơn. Đặc biệt, loại cây này cực ưa nước nên bạn có thể trồng bằng nước không sử dụng đất cũng được. Thú vị hơn là có thể kết hợp thả vài chú cá vàng trong nước cho sinh động và đẹp mắt hơn.

Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây cảnh phổ biến do dễ sinh trưởng và không cần chăm sóc quá nhiều. Hơn nữa, để xương rồng trên bàn làm việc hoặc trong phòng sẽ giúp hấp thu bớt bức xạ từ máy tính.

Cây lô hội

Loại cây này phần thân không phát triển, phần lá phát triển mạnh, lá rất mọng và chứa nhiều nước. Cây rất nhỏ gọn nên có thể đặt ở bất kỳ đâu, bàn làm việc, bàn trang điểm,…

Cây lô hội có khả năng tiêu diệt các vi sinh vật trong không khí, hấp thụ mùi khó chịu, làm sạch không khí. Ngoài ra, lô hội sẽ có thêm tác dụng phụ khi bạn bị ruồi muỗi hay các côn trùng cắn, dùng nhựa cây lô hội bôi vào vết sưng tấy sẽ hết đau rát.

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ cũng là một trong số các loại cây có lá có khả năng hút các chất độc hại bức xạ từ máy tính… nên lưỡi hổ cũng là cây xanh được ưa chuộng trang trí trong văn phòng (nơi có máy tính). Lưỡi hổ có thể làm cây để bàn hoặc trồng chậu đứng, chậu ốp gạch, ốp gỗ đem lại tính thẩm mỹ cao.

Cây thường xuân

Cây thường xuân thuộc họ Araliaceae. Cây thường xuân còn được gọi là vua hấp thụ formaldehyde. Ngoài ra, nó cũng giúp hấp thụ bức xạ cực kỳ hiệu quả. Đặc biệt, cây thường xuân có thể hút tới 90% lượng benzen trong phòng trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng một số loại nước uống bảo vệ da dưới bức xạ máy tính:

- Nước trà xanh: Trà xanh có chứa hàm lượng chất chống oxi hóa cực cao và nhiều vitamin C giúp làn da của bạn kháng lại các tia xạ có hại từ máy tính phát ra và cả trong không trung. Ngoài việc ngăn chặn tia có hại thì trà xanh còn giúp tuyến thượng thận tiết ra chất hormone có lợi cho sức khỏe.

- Nước ép cà rốt: Theo như một nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha, nước cà rốt ép được coi là có hàm lượng dinh dưỡng làm đẹp đứng đầu bảng trong các loại hoa quả. Carot có chứa nhiều chất như magie, kali và beta-carotene là một chất giúp chuyển hóa vitamin A giúp tăng cường sức khỏe cho làn da và thị lực.

- Nước ép cà chua: Nước cà chua chứa nhiều vitamin A và C ngăn chặn tận gốc nguy cơ gây ung thư, trụy tim và lão hóa. Trái cà chua không chỉ phòng ngừa các tía xạ trong máy tính và trong bụi không khí mà còn chống oxi hóa, cho làn da tươi trẻ.

- Nước ép từ quả vải: Quả vải có vị ngọt, chua, ấm áp và giàu vitamin nhóm A, B1, C đồng thời còn có pectin, axit amin tự do, protein, sắt, phôt pho, can xi…cung cấp thường xuyên đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da của bạn.