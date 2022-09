Công an Lào Cai cảnh báo hoạt động có dấu hiệu đa cấp “ponzi” Bất động sản NN

Cụ thể, thực hiện theo Công văn số 398/PA04 ngày 15/8/2021 của Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai về việc trao đổi, phối hợp rà soát liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản NN (tên công ty đã được viết tắt), Công an huyện Bảo Yên đã ra Thông báo số 1596/TB-CAH ngày 18/8/2021 với một số nội dung chính như sau:



Theo thông báo của Bộ Công an: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Bất động sản NN (Công ty CP ĐTTM BĐS NN), có trụ sở chính tại phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh; người đại diện pháp luật là V.T.T, sinh năm 1983, HKTT: huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa; cổ đông góp vốn gồm: V.T.T; M.T.T (sinh năm 1987, chồng V.T.T); V.Đ.T (sinh năm 1985) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và trong hợp đồng đã cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về An ninh kinh tế, ANTT.





Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh, văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày, tỷ suất lợi nhuận từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm kèm theo ưu đãi mua bất động sản (có thông báo, tờ rơi công ty kèm theo). Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Số tiền Công ty CP ĐTTM BĐS NN đã huy động thông qua tài khoản ngân hàng là 3,8 nghìn tỷ đồng, nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty CP ĐTTM BĐS NN không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân V.T.T (Giám đốc) để chuyển tiền, hành vi này có dấu hiệu che dấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật quản lý thuế. Ngoài ra, trong quá trình làm việc với khách hàng, nhân viên Công ty CP ĐTTM BĐS NN rất đề phòng, từ chối cung cấp hồ sơ và các giấy tờ liên quan đến chương trình đầu tư, pháp lý các dự án thuộc sở hữu của Công ty CP ĐTTM BĐS NN.

Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty CP ĐTTM BĐS NN có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó dòng tiền của nhà đầu tư đứt gãy, Công ty CP ĐTTM BĐS NN không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT; không loại trừ khả năng Công ty CP ĐTTM BĐS NN sẽ dùng thủ đoạn giải thể, phá sản doanh nghiệp để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ, nhà đầu tư gặp bất lợi khi giải quyết các tranh chấp với Công ty CP ĐTTM BĐS NN; mặt khác bản thân V.T.T - Giám đốc Công ty CP ĐTTM BĐS NN đã có 03 tiền án về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cho nên nhiều khả năng tiếp tục phạm tội.

Trao đổi nhanh với Thượng tá Nguyễn Văn Luyến, Phó trưởng Công an huyện Bảo Yên, PV được xác nhận đây chính là thông báo do công an huyện ban hành.

Như vậy, có thể thấy rằng lực lượng Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Lào Cai nói riêng và lực lượng Cảnh sát kinh tế nói chung đã “để mắt” đến các doanh nghiệp hoạt động theo hình thức “đầu tư nhỏ, lợi tức lớn” như Công ty BĐS Nhật Nam, Công ty Cổ phần tập đoàn Bank Land và một số doanh nghiệp khác cùng loại...

*Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin.