Bất động sản Cát Liên Hoa tiếp tục dời lịch trả lãi trái phiếu

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa ban đầu có tên là Công ty TNHH Địa ốc No Va được thành lập vào ngày 08/01/2020, trụ sở chính tại 65 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Ngày đầu thành lập, Công ty có vốn điều lệ vỏn vẹn 100 triệu đồng, do 2 cổ đông góp vốn là bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ tịch HĐTV) sở hữu 99% và bà Nguyễn Thị Kiều Trang nắm 1% còn lại. Đến tháng 04/2020, bà Võ Thu Thảo thay thế vị trí bà Hằng cũng như nắm giữ số cổ phần do bà Hằng thoái sạch vốn. Tháng 3/2021, Doanh nghiệp được đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa như hiện nay. Đồng thời, Cát Liên Hoa có sự thay đổi lớn khi nâng vốn điều lệ lên 359 tỷ đồng, do bà Võ Thị Kim Khoa sở hữu tới 99.99% và giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty. Đến cuối năm, tức tháng 12/2021, Cát Liên Hoa tiếp tục tăng vốn lên thành 500 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi. Vào tháng 6/2022, CTCP Đầu tư Nova SQN mua lại toàn bộ cổ phần gần 500 tỷ đồng (tỷ lệ 99.99%) của bà Khoa. Đồng thời, bà Cao Ngọc Kiều Trinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty. Hiện, bà Trinh cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Đại Hùng. Còn bà Khoa đứng tên loạt doanh nghiệp bất động sản như CTCP Đầu tư Tân Thành Long An, Công ty TNHH Đầu tư và Bất động sản Ngọc Minh, Công ty TNHH Công viên Giải trí Novadreams, CTCP Bất động sản Minh Phúc...