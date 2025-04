Bám sát kế hoạch năm 2025, VPBank ghi nhận kết quả kinh doanh

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến số, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) cùng các công ty con linh hoạt trong điều hành, tối ưu hóa cơ hội kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ rủi ro và tăng cường nền tảng hỗ trợ để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Tăng trưởng tín dụng và huy động vượt trội so với trung bình ngành

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt hơn 994.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong nhóm ngân hàng thương mại tư nhân.

Sự tăng trưởng này đến từ quy mô tín dụng hợp nhất, được đóng góp tích cực từ cả ngân hàng mẹ và các công ty con, vượt 747.000 tỷ đồng, tăng 5,2% so với đầu năm hay 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng ngân hàng riêng lẻ đạt hơn 663.000 tỷ đồng, đi lên 5,4% so với đầu năm và cao hơn đáng kể so với trung bình ngành là 3,93%. VPBank tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống ở các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân, đóng góp chủ yếu từ sản phẩm vay mua nhà, cho thấy sự phục hồi của thị trường bất động sản. Tương tự, thông qua đẩy mạnh chiến lược thu hút khách hàng mới và số hóa quy trình cho vay, cải thiện trải nghiệm khách hàng, một phân khúc chiến lược khác là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung.

Tăng trưởng huy động khách hàng và giấy tờ có giá của VPBank trong quý đầu năm tăng 14,2% so với cuối năm 2024, giúp đảm bảo thanh khoản và chuẩn bị nguồn lực cho những kế hoạch bứt phá trong tương lai. Tăng trưởng huy động mạnh mẽ bám sát định hướng đặt ra từ đầu năm của Ban Lãnh đạo VPBank, nhờ đa dạng chính sách cũng như tung ra các sản phẩm mới để thu hút khách hàng.

Huy động tăng trưởng mạnh mẽ nhưng chi phí vốn của VPBank tiếp tục được kiểm soát hiệu quả thông qua tối ưu danh mục khách hàng và đa dạng nguồn vốn trung dài hạn từ nước ngoài. Kết thúc quý I, chi phí vốn (COF) của ngân hàng riêng lẻ duy trì ở mức 4,4%, tương đương với quý liền trước.

Nhờ nguồn huy động dồi dào, các tỷ lệ an toàn thanh khoản của ngân hàng riêng lẻ đều tuân thủ yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, với tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 79,2% và 24,3%. Tương tự, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của ngân hàng hợp nhất tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu toàn ngành, đạt khoảng 15%.

Lợi nhuận bám sát kế hoạch tỷ đô, kiểm soát hiệu quả chất lượng tài sản

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2025, VPBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động hợp nhất gần 15.600 tỷ đồng, tăng trưởng 16,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.015 tỷ đồng, cao hơn 20% so với cùng kỳ và bám sát kế hoạch sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên. Cụ thể, ngân hàng mẹ ghi nhận lợi nhuận 4.942 tỷ đồng trong khi các công ty con tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả chung của tập đoàn. FE CREDIT có lãi quý thứ 4 liên tiếp với doanh số giải ngân trong quý I nối tiếp đà tăng 17% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của VPBankS tăng 93%, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) lập kỷ lục mới 12.760 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 3.

Tính đến cuối quý I/2025, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ của VPBank tiếp tục được duy trì dưới 3% nhờ cải thiện chất lượng tín dụng, sử dụng đa dạng và tích cực các biện pháp xử lý nợ xấu. Theo đúng định hướng đặt ra từ đầu năm, trong quý đầu tiên, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất của VPBank đạt 850 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Kiện toàn nền tảng, tạo bệ phóng cho tương lai

Đầu năm 2025, VPBank chào đón thành viên mới là ngân hàng GPBank, bên cạnh những mảnh ghép như tín dụng tiêu dùng (FE CREDIT), chứng khoán (VPBankS) hay bảo hiểm (OPES) và các đối tác liên kết trong nhiều lĩnh vực. Hệ sinh thái mở rộng khác biệt của VPBank và các công ty thành viên hướng tới việc khai thác tối đa tiềm năng của tệp khách hàng rộng lớn với tổng quy mô hơn 30 triệu.

VPBank chủ động đi đầu trong xu hướng tăng tốc chuyển đổi số ở các quy trình nghiệp vụ, củng cố các hệ thống nền tảng, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua ứng dụng các thành tựu công nghệ mới, triển khai mạnh mẽ các sáng kiến công nghệ quan trọng (AI, GenAI, Big Data), tạo dẫn sự khác biệt về tốc độ cung cấp sản phẩm, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Với động lực từ những mảnh ghép trong hệ sinh thái mở rộng khác biệt, VPBank đặt kế hoạch lợi nhuận 2025 đạt 25.270 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD), tăng 26% so với năm 2024. Cùng với đó, mục tiêu tổng tài sản hợp nhất đến cuối 2025 ở mức 1,13 triệu tỷ đồng, tương đương tăng 23%. Trong bối cảnh vấn đề về thuế quan còn nhiều ẩn số, ngân hàng sẽ theo sát diễn biến thị trường để linh hoạt điều hành hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh những chỉ tiêu kinh doanh tham vọng, VPBank duy trì cam kết với cổ đông thông qua chính sách cổ tức tiền mặt năm thứ 3 liên tiếp, tương ứng quy mô chi trả gần 4.000 tỷ đồng, thể hiện năng lực tài chính vững vàng và sự trân trọng, cam kết gắn bó lâu dài cùng cổ đông.