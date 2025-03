Bắc Giang: Loạt sai phạm của Golf Trường An tại sân Golf Việt Yên

Theo kết luận thanh tra, Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An (gọi tắt Golf Trường An) đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng và đưa bộ phận công trình đi vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Golf Trường An chưa thực hiện hoàn thiện thủ tục, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh khỏi quy hoạch đối với 62 vị trí, tổng diện tích 6.112,6m² có nguồn gốc là đất ở, đất vườn liền kề đất ở.

Một phần nội dung kết luận thanh tra.

Về môi trường, Golf Trường An chưa xây dựng kho lưu chứa chất thải nguy hại; chưa xây dựng kho lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, công ty cũng chưa hoàn thành việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

Đối với hoạt động xây dựng, Golf Trường An đã tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp. Cụ thể, hệ thống đường giao thông ở một số vị trí có bề rộng thực tế là 3,04m - 3,09m; lớn hơn khoảng 0,5m so với giấy phép; hầm chui xe điện số 1 có chiều cao thực tế là 2,97m (thông thủy) thấp hơn khoảng 0,51m so với giấy phép được cấp.

Nhà điều hành sân golf (Club house) có diện tích tầng mái thực tế là khoảng 837m2 lớn hơn 437m2 so với giấy phép. Bên cạnh đó, Golf Trường An tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng…

Dự án sân Golf Việt Yên (Bắc Giang). (Ảnh: Đại Đoàn Kết).

Với các sai phạm nêu trên, Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Chánh Thanh tra tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính.

Đến ngày 6/12/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 1952/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng đối với Golf Trường An. Golf Trường An đã phạt tiền là 330 triệu đồng.

Trước đó, trong quá trình thực hiện dự án, Golf Trường An có vi phạm về trật tự xây dựng , Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định số 604/QĐ-XPHC ngày 25/4/2023 xử phạt công ty về hành vi tổ chức thi công công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra một số thiếu sót, sai phạm của UBND huyện Việt Yên (nay là thị xã) đã thực hiện công trình dịch chuyển đường điện hạ thế 22kV còn tính toán chưa đúng, phải giảm trừ thanh toán số tiền 75,3 triệu đồng

UBND huyện chưa phân tích rõ các nguyên nhân và có biện pháp giải quyết dứt điểm các phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng để bàn giao diện tích đất còn lại theo quy hoạch được phê duyệt cho công ty và xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản còn thiếu sót, tồn tại.