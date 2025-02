13 nhà thầu trúng gói thầu thuốc Generic tại BV ĐK Đắk Nông

KQ2400540198_2502101428. Quyết định KQ2400540198_2502101428 của BV Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 10/02/2025, ông Trần Duy Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông đã phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc Generic có giá 3,945 tỷ đồng tại Quyết định

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua thuốc cấp cứu, thuốc thiết yếu phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông năm 2024 được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 với tổng dự toán 5,765 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông làm chủ đầu tư.

Theo quyết định nêu trên, gói thầu thuốc Generic có 13 nhà thầu trúng 38 phần lô với tổng giá trị 2,916 tỷ đồng (trên tổng giá lô 3,038 tỷ đồng) gồm:

Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk có địa chỉ tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; thành lập năm 2003 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Phan Thành Trinh.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu năm 2014 đến nay (20/02/2025) đã tham gia và trúng 389/563 gói thầu, trượt 134 gói, 27 gói chưa có kết quả, 13 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh hơn 295,834 tỷ đồng (với hơn 29,272 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu) trong đó với vai trò độc lập hơn 258,431 tỷ đồng.

Tại gói thầu nêu trên nhà thầu đã trúng 6 phần lô gồm: PP2400435513 (Aciclovir) 20 tuýp thuốc mỡ bỗi ngoài ra có thành phần Agiclovir 5% với đơn giá 4.200 đồng/ tuýp do Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm sản xuất tổng giá trị lô 196.000 đồng; PP2400435514 (Aciclovir) 8000 viển nén có thành phần Agiclovir 200 đóng hộp 2 vỉ x 10 viên với giá 400 đồng/ viên do Chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sản xuất Dược phẩm Agimexpharm sản xuất tổng giá trị lô 3.360.000 đồng; PP2400435534 (Domperidon) 2000 chai hỗn dịch có thành phần Agimoti chưa hoạt chất Domperidon có hàm lượng 5mg/5ml; 30ml với giá 4.200 đồng/ chai 30ml tổng giá trị lô 8.500.000 đồng; PP2400435545 (Huyết thanh kháng uốn ván) 200 ống Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT) hàm lượng 1500UI dạng dung dịch tiêm do Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất với đơn giá 29.043 đồng/ ống, tổng giá trị lô 5.808.600 đồng; PP2400435560 (Povidon iodin) 400.000 chai Povidone nồng độ 0.1 dang dung dịch dùng ngoài da do Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm - Nhà máy sảnxuất dược phẩm Agimexpharm. Đóng gói dnagj chai 130,l với đơn giá 11 đồng/ chai, tổng giá trị lô 46.000.000 đồng; PP2400435563 (Propofol) 600 ống Propofol-Lipuro 0,5% (5mg/ml) có nồng độ 5mg/ml dang tiêm truyền do B. Braun Melsungen AG (Đức) sản xuất đóng gọi dạng hộp 5 ống thủy tinh 20ml với đơn giá 93.550 đồng/ hộp. Tổng giá trị lô 56.130.000 đồng.

Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ có địa chỉ tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk; thành lập năm 2000 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật Vương Đình Hoàng;

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia năm 2016 đến nay (20/02/2025) đã tham gia và trúng 731/937 gói, trượt 123 gói, 56 gói chưa có kết quả, 27 gói bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh hơn 475,404 tỷ đồng (với hơn 25,197 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trong đó với vai trò độc lập hơn 383,531 tỷ đồng.

Tại gói thầu nêu trên, nhà thầu đã trúng 3 lô gồm: PP2400435526 (Calci lactat) 10.000 ống Fucalmax chứa hoạt chất Calci lactat nồng độ 500mg/10ml dang dung dịch uống do Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun (Việt Nam) sản xuất đóng gói dạng hộp 20 ống nhựa x 10ml với đơn giá 3.400 đồng/ ống tổng thành tiền 34.000.000 đồng; PP2400435550 (Metronidazol) 7000 viên nén Metronidazol 250 chưa hoạt chất Metronidazol do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang sản xuất, đóng gói hộp 10 vĩ 10 viên với đơn giá 252 đồng/ viên, tổng thành tiền 1.764.000 đồng; PP2400435557 (Paracetamol (acetaminophen)) 50.000 viên Hapacol 650 chưa hoạt chất Paracetamol (acetaminophen) nồng độ 650mg dạng viện nén do Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang - Chi nhánh nhà máy dược phẩm DHG tại Hậu Giang sản xuất, đóng gói Hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 25 vỉ x 10 viên với đơn giá 486 đồng/ viên, tổng thành tiền 24.300.000 đồng;

Công ty TNHH Dược phẩm Gigamed có địa chỉ tại phường 12, quận 10, TP HCM; thành lập năm 2020 với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên; Người đại diện pháp luật Trần Bảo Lâm.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 9/2021 đến nay (20/02/2025) đã tham gia và trúng 1278/1568 gói, trượt 114 gói, 169 gói chưa có kết quả, hủy 7 gói. Tổng giá trị trúng thầu hơn 5.805,932 tỷ đồng hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (với hơn 11,234 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu).

Tại gói thầu nêu trên, nhà thầu đã trúng 7 phần lô gồm: PP2400435515 (Acid amin + điện giải (*)) 500 chai GNR005 chứa thành phần Aminoplasmal B.Braun 10% E do Công ty B. Braun Melsungen AG (Đức) sản xuất; PP2400435518 (Albumin) 400 chai Albutein chứa Albumin người do Grifols Biologicals LLC (Mỹ) sản xuất; PP2400435528 (Carbetocin) 50 lọ Duratocin chưa hoạt chất Carbetocin do Ferring GmbH (Đức) sản xuất; PP2400435539 (Enoxaparin (natri)) 600 bơm tiêm Gemapaxane chứa hoạt chất Enoxaparin natri do Italfarmaco S.p.A (Ý) sản xuất; PP2400435551 (Moxifloxacin) 300 lọ Vigamox chưa hoạt chất Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid) do Alcon Research, LLC. (Mỹ) sản xuất; PP2400435562 (Prednisolon acetat) 300 chai Pred Forte chưa hoạt chất Prednisolon acetat do Allergan Pharmaceuticals Ireland (Ireland) sản xuất; PP2400435566 (Sevofluran) 30 chai Sevoflurane chưa hoạt chất Sevoflurane do Baxter Healthcare Corporation (Mỹ) sản xuất.

Công ty CP dược liệu Trung Ương 2 có địa chỉ tại KP 3, phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP HCM. Thành lập năm 2002 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Nguyễn Công Chiến.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 7/2014 đến nay (20/02/2025) đã tham gia và trúng 2517/2698 gói, trượt 39 gói, 134 gói đang chờ kết quả, 8 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh khoảng 38.374,063 tỷ đồng (với hơn 156,129 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 38.288,559 tỷ đồng.

Tại gói thầu nêu trên, nhà thầu đã được ghi nhận trúng 5 phần lô gồm: PP2400435555 (Nhũ dịch lipid) 200 chai SMOFlipid 20% chưa hoạt chất Dầu đậu nành tinh chế; triglycerid mạch trung bình; dầu oliu tinh chế; dầu cá tinh chế do Fresenius Kabi Austria GmbH (Áo) sản xuất; PP2400435564 (Propofol) 600 ống Fresofol 1% Mct/Lct chưa hoạt chất Propofol do Fresenius Kabi Austria GmbH (Áo) sản xuất; PP2400435567 (Surfactant (Phospholipid chiết xuất từ phổi lợn hoặc phổi bò; hoặc chất diện hoạt chiết xuất từ phổi bò (Bovine lung surfactant))) 5 lọ Survanta chưa hoạt chất Phospholipids (chiết xuất từ phổi bò) do AbbVie Inc. (Mỹ) sản xuất; PP2400435575 (Vildagliptin + metformin) 3000 viên Galvus Met 50mg/1000mg chưa hoạt chất Metformin Hydrochloride, Vildagliptin do Cơ sở sản xuất: Novartis Pharma Produktions GmbH; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Lek Pharmaceuticals d.d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA (Cơ sở sản xuất: Đức; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Slovenia) sản xuất; PP2400435576 (Vildagliptin + metformin) 3000 viên Galvus Met 50mg/850mg chứa hoạt chất Metformin Hydrochloride, Vildagliptin do Cơ sở sản xuất: Novartis Pharma Produktions GmbH; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Lek Pharmaceuticals d.d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA (Cơ sở sản xuất: Đức; Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Slovenia) sản xuất.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc có địa chỉ tại phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; thành lập năm 2004 với loại hình công ty cổ phần; người đại diện pháp luật Đỗ Văn Doanh.

Nhà thầu được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu tháng 8/2014 đến nay (20/02/2025) đã tham gia và trúng 1613/1780 gói, trượt 22 gói, 142 gói chưa có kết quả, 3 gói bị hủy. Tổng Giá trị trúng thầu cả với vai trò độc lập lẫn liên danh khoảng 1.753,24 tỷ đồng (với 36,901 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 1.376,915 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 376,324 tỷ đồng (bao gồm giá trị trúng thầu các thành viên liên danh).

Tại gói thầu nêu trên, nhà thầu được ghi nhận trúng 4 phần lô: PP2400435520 (Amikacin) 2000 ống Vinphacine chưa hoạt chất Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất; PP2400435521 (Amikacin) 1000 ống Vinphacine 250 chứa hoạt chất Amikacin (dưới dạng Amikacin sulfat) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất; PP2400435570 (Tranexamic acid) 500 ống Cammic chứa hoạt chất Acid Tranexamic do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất; PP2400435574 (Vancomycin) 2000 lọ Vancomycin 1g chứa hoạt chất Vancomycin (dưới dạng Vancomycin hydroclorid) do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất;