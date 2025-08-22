Kinh doanh sa sút, Thép Nam Kim dính phạt thuế gần 700 triệu đồng

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (HoSE: NKG) vừa công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Cục Thuế ban hành ngày 7/8. Quyết định được đưa ra sau khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp trong các năm 2022, 2023 và 2024.

Tổng số tiền bị truy thu, xử phạt và chậm nộp là hơn 682,5 triệu đồng. Trong đó, số tiền phạt hành chính là hơn 190 triệu đồng, gồm 183,6 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp và 6,5 triệu đồng do khai sai không làm giảm số thuế.

Doanh nghiệp bị truy thu gần 314 triệu đồng tiền thuế, bao gồm khoảng 301,7 triệu đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và 12,2 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, Thép Nam Kim phải nộp thêm hơn 178,5 triệu đồng tiền chậm nộp thuế, được tính đến hết ngày 31/7/2025.

Thép Nam Kim cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp toàn bộ số tiền trên vào Kho bạc Nhà nước.

Về hoạt động kinh doanh, Thép Nam Kim ghi nhận kết quả kém tích cực trong nửa đầu năm 2025. Doanh thu thuần đạt 7.898,6 tỷ đồng, giảm gần 28% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 157 tỷ đồng, giảm 57,5%.

Riêng trong quý 2, doanh thu thuần là 3.808,5 tỷ đồng, giảm 32,7%. Lợi nhuận sau thuế đạt 91,6 tỷ đồng, giảm 58,3%. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 9% xuống còn 7,1%.

Ảnh minh hoạ

Nguyên nhân chính là do sản lượng tiêu thụ giảm hơn 25%, kéo theo doanh thu giảm. Giá vốn giảm tương ứng, nhưng chi phí sản xuất bình quân tăng do sản lượng sản xuất thấp, khiến lợi nhuận gộp giảm 47,3%, còn 270 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 46,9%, còn 60,4 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh 105,4%, lên 143,7 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp được tiết giảm 40,6%, còn 168,6 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý là khoản lợi nhuận khác trong kỳ tăng mạnh lên 94,2 tỷ đồng, tăng hơn 93 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp cho các khoản chi phí tài chính và sự sụt giảm của hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Thép Nam Kim đặt mục tiêu năm 2025 đạt doanh thu 23.000 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm trước và lợi nhuận trước thuế 440 tỷ đồng, giảm 21,1%.

Sau 6 tháng, doanh nghiệp mới hoàn thành 34% kế hoạch doanh thu và gần 44% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế với 193,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Thép Nam Kim đạt 16.479,4 tỷ đồng, tăng 21,9% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu là do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến, từ 286 tỷ đồng lên hơn 3.010 tỷ đồng.

Khoản đầu tư lớn này được dành cho dự án Nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Tổng vốn đầu tư của dự án đã được điều chỉnh tăng lên 6.200 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ quý 1 năm 2026, với công suất tối đa 1,2 triệu tấn mỗi năm vào năm 2027.

Ngoài ra, công ty cũng đầu tư vào dây chuyền sản xuất thép điện từ Silic nhằm phục vụ các phân khúc kỹ thuật cao như ô tô, động cơ điện, điện gia dụng và công nghiệp hỗ trợ.

Để tài trợ cho hoạt động đầu tư lớn, nợ vay của công ty tiếp tục tăng. Tại cuối quý 2, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 6.856,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và chiếm khoảng 90,5% vốn chủ sở hữu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NKG ghi nhận 3 phiên giảm liên tiếp, chốt phiên ngày 21/8 ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu, giảm 150 đồng so với phiên liền trước.

Dù vậy, thị giá cổ phiếu vẫn tăng gần 11% trong 1 tháng và hơn 26% trong 3 tháng gần nhất. So với cùng kỳ năm 2024, cổ phiếu đang thấp hơn khoảng 4%. Khối lượng giao dịch trung bình đạt hơn 8 triệu cổ phiếu mỗi phiên.