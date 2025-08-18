Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tài chính - Ngân hàng

Kiếm toán ngoại trừ BCTC 3 năm, cổ phiếu Phân lân Nung chảy Văn Điển nguy cơ hủy bị niêm yết

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ kéo dài khiến VAF của Phân lân Nung chảy Văn Điển đối mặt nguy cơ bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc theo quy định hiện hành.

Lê Vy

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa có văn bản lưu ý về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của CTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển (HoSE: VAF). Nguyên nhân đến từ việc báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của doanh nghiệp tiếp tục nhận ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán.

Trước đó, từ ngày 20/3, cổ phiếu VAF đã bị chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát do báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và 2024 đều có ý kiến ngoại trừ. Theo quy định hiện hành, nếu báo cáo kiểm toán năm 2025 vẫn giữ nguyên tình trạng này, VAF có thể bị hủy niêm yết bắt buộc.

Nội dung ngoại trừ chủ yếu liên quan đến vụ việc giữa VAF và CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 (UPCoM: HU4). Cụ thể, VAF đã khởi kiện HU4 nhằm yêu cầu bồi thường chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang tại dự án Nhà máy sản xuất phân lân nung chảy và phân bón NPK Văn Điển tại Thanh Hóa, với tổng giá trị đã đầu tư tính đến ngày 30/6 là 24,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 3/2025, HĐQT công ty thông qua nghị quyết rút đơn khởi kiện và chuẩn bị cho việc ký biên bản ghi nhớ thuê đất triển khai dự án mới. Sau đó, tòa án ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án kinh doanh thương mại. Dù vậy, đơn vị kiểm toán vẫn cho rằng các hồ sơ chưa đầy đủ để đánh giá khả năng thu hồi, tiếp tục triển khai dự án hoặc xác định các tổn thất tiềm tàng liên quan đến khoản đầu tư này.

Ngoài ra, VAF cũng chưa ghi nhận khoản thu nhập còn lại 9,43 tỷ đồng từ số tiền HU4 bồi thường giá trị đất, dẫn tới các giới hạn trong đánh giá trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

img6383-16033271-1.jpg
Ảnh minh hoạ

Bất chấp các vấn đề liên quan đến kiểm toán, hoạt động kinh doanh của VAF trong nửa đầu năm nay ghi nhận nhiều điểm tích cực. Doanh thu thuần đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 74,4 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Riêng quý 2, lợi nhuận sau thuế đạt 40,5 tỷ đồng, cao gấp 4 lần cùng kỳ, dù doanh thu chỉ tăng nhẹ 5% lên mức 346 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh khả quan đến từ việc tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng giảm 16% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 99 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng đáng kể, đạt gần 12 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi tiền gửi.

So với kế hoạch đề ra, VAF đã hoàn thành 79% mục tiêu doanh thu và vượt 54% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VAF đang giao dịch quanh vùng 19.050 đồng/cổ phiếu. Diễn biến liên quan đến báo cáo tài chính kiểm toán cuối năm sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác định khả năng duy trì niêm yết của doanh nghiệp trong thời gian tới.

#Chứng khoán TP.HCM #Hủy niêm yết bắt buộc #Cổ phiếu VAF #Báo cáo tài chính kiểm toán #Ý kiến ngoại trừ #VAF và HU4

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Công nghệ ONE bị xử lý về thuế hơn 2,26 tỷ đồng

CTCP Công nghệ ONE bị Cục Thuế Hà Nội xử phạt do vi phạm kê khai thuế GTGT, thuế TNDN và chậm nộp thuế.

Ngày 13/8/2025, CTCP Công nghệ ONE (HNX: ONE) nhận được Quyết định số 10288/QĐ-HAN-KTr3-XPVPHC do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 12/8/2025, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, công ty đã có các vi phạm về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Cụ thể, về thuế GTGT, công ty kê khai các hóa đơn mua của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế, đồng thời chưa phân bổ thuế GTGT cuối kỳ đối với doanh thu không chịu thuế GTGT.

Xem chi tiết

Tài chính - Ngân hàng

GELEX Electric bạo chi hơn 1.100 tỷ tạm ứng cổ tức

GELEX Electric tạm ứng cổ tức 30% bằng tiền mặt, GEX – cổ đông lớn nhất – dự kiến nhận về khoảng 720 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (GELEX Electric, HoSE: GEE) vừa công bố ngày chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt là 21/8 tới đây. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8. Tỷ lệ chi trả là 30%, tương ứng 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với gần 366 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GELEX Electric dự kiến chi khoảng 1.100 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 10/9.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

F88 có rủi ro tiềm ẩn gì?

Điều gì khiến cổ phiếu F88 đạt được mức giá cao như vậy? Liệu F88 có những rủi ro đáng lưu tâm về mô hình kinh doanh, đòn bẩy tài chính và các vấn đề pháp lý hay không?