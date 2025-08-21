Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn tại Lâm Đồng

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 3 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Phùng Anh Tuấn (48 tuổi, còn gọi là “Tuấn Khang Nông”), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi). Bị can còn lại, Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi), bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định và lệnh tố tụng nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2009, Tuấn rời Hà Nội vào Bình Thuận trước đây, thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông tại Khu công nghiệp Phan Thiết. Từ đây, cái tên “Tuấn Khang Nông” gắn liền với nhiều hoạt động mở rộng công ty, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.

Tiếp đó, Tuấn đã lập thêm hàng chục công ty tại TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận trước đây, Khánh Hòa và cả Lâm Đồng, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt đặt tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với Trần Đức Nghĩa cũng là người điều hành và đứng tên Chủ tịch HĐQT, giám đốc của nhiều công ty khác nhau ở TP.HCM, Bình Dương trước đây và một số tỉnh, thành khác.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Vinh lại đóng vai trò “người đứng tên pháp lý” cho nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng, nổi bật là Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.

Riêng Đào Thị Tố Nữ – bị can còn lại – là giám đốc Công ty Vina Unisun, đồng thời điều hành thêm 3 công ty khác ở Lâm Đồng cùng Công ty NNT Group tại TP.HCM.