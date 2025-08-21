Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn tại Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 4 bị can liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn, trong đó bắt tạm giam 3 đối tượng

Lê Hoàn

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Trong số này, 3 bị can bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra gồm: Phùng Anh Tuấn (48 tuổi, còn gọi là “Tuấn Khang Nông”), Trần Đức Nghĩa (48 tuổi) và Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi). Bị can còn lại, Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi), bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định và lệnh tố tụng nói trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.

anh-bat.jpg
Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ điều tra, năm 2009, Tuấn rời Hà Nội vào Bình Thuận trước đây, thành lập Công ty Cổ phần Khang Nông tại Khu công nghiệp Phan Thiết. Từ đây, cái tên “Tuấn Khang Nông” gắn liền với nhiều hoạt động mở rộng công ty, chi nhánh ở nhiều tỉnh, thành.

Tiếp đó, Tuấn đã lập thêm hàng chục công ty tại TP.HCM, Bình Dương, Ninh Thuận trước đây, Khánh Hòa và cả Lâm Đồng, trong đó có Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Ngọc Việt đặt tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Đối với Trần Đức Nghĩa cũng là người điều hành và đứng tên Chủ tịch HĐQT, giám đốc của nhiều công ty khác nhau ở TP.HCM, Bình Dương trước đây và một số tỉnh, thành khác.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Vinh lại đóng vai trò “người đứng tên pháp lý” cho nhiều doanh nghiệp tại Lâm Đồng, nổi bật là Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.

Riêng Đào Thị Tố Nữ – bị can còn lại – là giám đốc Công ty Vina Unisun, đồng thời điều hành thêm 3 công ty khác ở Lâm Đồng cùng Công ty NNT Group tại TP.HCM.

#Công an tỉnh Lâm Đồng #khởi tố 4 bị can #mua bán trái phép hóa đơn #bắt tạm giam 3 đối tượng

Bài liên quan

Tin 24/7

Bắt kẻ có 3 tiền án, chạy xe Exciter giật dây chuyền vàng ở Khánh Hòa

Trần Văn Thắng (35 tuổi, có 3 tiền án) vừa bị Công an phường Đông Hải (Khánh Hòa) bắt giữ khi chạy xe Exciter giật dây chuyền vàng của một phụ nữ.

cuop-giat-1-17554212871861497049820.jpg
Công an thực nghiệm lại hiện trường nơi mà Trần Văn Thắng đã giật dây chuyền của người phụ nữ. Ảnh: CALĐ

Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) thông tin vừa tạm giữ đối tượng Trần Văn Thắng (35 tuổi, ở phường Bắc Nha Trang) để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Lâm Đồng: Bắt đối tượng lừa đảo hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo

Công an Lâm Đồng vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Quốc Huy (SN 1991, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng để đầu tư tiền ảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy (SN 1991) thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, Huy quen chị Đ.T.Đ.N (SN 1991, trú tại xã Sông Luỹ, tỉnh Lâm Đồng) từ thời phổ thông. Để tạo lòng tin, Huy tự giới thiệu mình là Trưởng phòng của một ngân hàng lớn tại TP. Hồ Chí Minh. Từ năm 2021 đến tháng 3/2023, Huy nhiều lần vay tiền của chị N. với nhiều lý do khác nhau như đáo hạn ngân hàng, mua hải sản, đầu tư…

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.