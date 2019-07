Xương khớp MH của Mộc Hoa Đường bị cảnh báo vi phạm quảng cáo thế nào?

(Kiến Thức) - Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế vừa cảnh báo 6 trang web quảng cáo thực phẩm chức năng Xương khớp MH của Mộc Hoa Đường gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, thời gian vừa qua trên các trang web http://suckhoenguoiviet.com.pagedemo.me/chuyen-tri-khop; http://baovekhop.info; https://www.facebook.com/pg/xuongkhopgiatruyenchualakhoi/posts/; http://xkmh.yhocbonphuong.online; https://thoatvidiadem.net/thuoc-xuong-khop-mh.html; http://hotrochuabenhviemkhop.blogspot.com/2018/07/xuong-khop-mh-co-tot-khong.html có quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH vi phạm quy định về quảng cáo, cụ thể, quảng cáo công dụng sản phẩm gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Mộc Hoa Đường (địa chỉ: số nhà 07, Lô L2, Dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH vi phạm quy định về quảng cáo trên một số trang web

Cục An toàn thực phẩm đã mời Công ty TNHH Mộc Hoa Đường đến làm việc, tuy nhiên đại diện Công ty khẳng định sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH đang quảng cáo trên các trang nêu trên không phải do Công ty TNHH Mộc Hoa Đường thực hiện và Công ty không chịu trách nhiệm về chất lượng, mức độ an toàn của sản phẩm trên các website này.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng các sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xương khớp MH của Mộc Hoa Đường tại các website nêu trên.

Liên tiếp dính phạt, Mộc Hoa Đường có "nhờn luật" khi sai vẫn hoàn sai?

Đáng nói đây không phải lần đầu tiên sản phẩm của Mộc Hoa Đường bị cảnh báo. Gần đây nhất, vào tháng 4/2019, Cục ATTP cũng vừa ra thông báo khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lực Khang của Mộc Hoa Đường trên website banlinhdanong.meohay.website do vi phạm quy định quảng cáo thực phẩm.

Trước đó, trong danh sách tổng hợp các doanh nghiệp bị Cục An toàn thực phẩm xử phạt từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 6/2018, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường từng bị phạt 35 triệu đồng vì hành vi quảng cáo các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Phế Khang, Vương Lực Khang, Navi Xoan, Liver Rolex, Ăn ngon ngủ ngon MH... không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Chưa hết, tháng 9/2018, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Mộc Hoa Đường 60 triệu đồng vì hành vi quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Mộc Hoa trên các website http://dactridaday.com và http://www.thaomocdaday.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh.

Qua các lần vi phạm bị cảnh báo, thậm chí xử phạt bằng hình thức phạt tiền, Công ty Mộc Hoa Đường dường như đã “nhờn luật”, vẫn tiếp tục sai phạm hết sản phẩm này đến sản phẩm khác, hết lần này đến lần khác. Phải chăng lợi nhuận quá lớn từ việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng này đã khiến doanh nghiệp bất chấp sai phạm, cố tình quảng cáo thổi phồng, sai sự thật, gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, khẳng định: Thực phẩm chức năng (TPCN) chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm triệu chứng, không có tác dụng điều trị, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì thế, TPCN nên tuyệt đối không được ghi là thuốc, có tác dụng điều trị bệnh, thay đổi chức năng bộ phận cơ thể người.

Ông Phong cho biết thêm, nhiều công ty kinh doanh TPCN luôn muốn quảng cáo quá lên công dụng để thu hút người dùng. "Tôi kêu gọi người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thực phẩm chức năng có quảng cáo dưới các hình thức như: dùng thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo, dùng hình ảnh cán bộ y tế quảng cáo, sử dụng danh nghĩa, hình ảnh cơ quan y tế quảng cáo. Bởi với những hành vi quảng cáo này, chưa cần kiểm tra đã cho thấy quảng cáo không đúng quy định. Trong khi cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý, người tiêu dùng kiên quyết không mua sản phẩm quảng cáo như vậy".

Được biết, ngoài TPBVSK Xương khớp MH, Công ty TNHH Mộc Hoa Đường còn có các sản phẩm TPBVSK khác như Ăn ngủ ngon MH; Dạ dày Mộc Hoa; Đại tràng MH; Dạ dày MH; Lợi sữa MH; Dạ dày Bình vị an; Tinh dầu tỏi MH, Vương Lực Khang…