Xót xa cuộc tình cặp vợ chồng trẻ ra Tòa chỉ vì...mẹ chồng

Vợ tố chồng bạo lực, chồng nói vợ ngoại tình



Một vụ ly hôn khác mà TAND TP Đà Nẵng vừa xử phúc thẩm cũng khiến nhiều người nhói lòng. Gần 20 năm chung sống, có với nhau hai người con nhưng tình nghĩa chồng vợ giữa chị L. và anh Q. vỡ vụn vì lý do quan điểm sống không hợp.



Trình bày tại tòa, chị L. tố rằng nhiều lần bị chồng đánh nhưng vì sĩ diện nên chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không báo với chính quyền địa phương. Ngày qua ngày, tình cảm vợ chồng dần nhạt dần theo mỗi trận đòn, chị muốn đường ai nấy đi để bản thân được giải thoát. Còn anh Q. thì trình bày rằng vợ không tôn trọng mình, sống không chung thủy vì nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác.



Anh Q. nói: “Trước giờ, tôi chưa bao giờ đánh vợ. Khi bắt gặp những tin nhắn tình cảm đó, tôi mới nóng nảy, bột phát đánh vợ”. “Không đúng!” - chị L. gay gắt. Dừng lại vài giây, chị nghẹn ngào nói: “Đó là do quá bức xúc, muốn nhanh chóng được ly hôn nên tôi mới cố ý lên mạng xã hội thể hiện tình cảm yêu thương với người đàn ông khác để anh ta trông thấy”.



HĐXX nhận định trong quá trình chung sống, vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân là do tính tình và quan điểm sống không hợp. Anh Q. là người có tính gia trưởng, nhiều lần có hành vi xúc phạm, bạo lực với vợ nên hai người sống ly thân từ năm 2016. Sau khi vợ gửi đơn ly hôn, dù trình bày nguyện vọng được đoàn tụ nhưng anh không có hành động nào để hóa giải mâu thuẫn, hàn gắn rạn nứt. Ngược lại, sau khi tòa sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu ly hôn, anh còn yêu cầu bán nhà để chia tài sản chung làm mâu thuẫn vợ chồng thêm trầm trọng. Ngoài ra, ba mẹ ruột của chị cũng nhiều lần có đơn đề nghị tòa xem xét giải quyết cho con gái được ly hôn vì anh thường xuyên có hành vi bạo hành chị, xúc phạm gia đình vợ. Vì thế HĐXX cho rằng có cơ sở xác định đời sống chung giữa anh và chị không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không còn đạt được nên chấp nhận kháng cáo, chấp nhận yêu cầu ly hôn của chị. Kết thúc phiên tòa, họ lướt qua nhau, ánh mắt lạnh lùng như hai người xa lạ.