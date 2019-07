Xót xa bé gái 2 tuổi tử vong thương tâm vì ăn nhầm thuốc diệt chuột

Phát hiện sự việc, gia đình đã lập tức đưa bé gái đến bệnh viện cấp cứu nhưng do ngộ độc nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

Sáng 29/7, ông Lê Văn Thành – Trưởng công an xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái 2 tuổi tử vong do ăn nhầm thuốc diệt chuột.

Trước đó, vào ngày 27/7, em Nguyễn Thị Thư (SN 2017, trú tại xã Quỳnh Văn) trong lúc chơi cùng anh trai 4 tuổi thì phát hiện một gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp. Sau đó, 2 anh em tưởng là gói kẹo nên đã bóc ra ăn.

Ảnh minh họa. Đến 18h cùng ngày, bố mẹ của 2 cháu đi làm về thì bất ngờ phát hiện hai con nằm bất tỉnh trên sàn nhà cùng một gói thuốc chuột để ở bên cạnh.



Phát hiện sự việc, gia đình đã lập tức đưa cả hai cháu vào bệnh viện để cấp cứu. Hậu quả bé gái 2 tuổi không qua khỏi, còn người anh trai thì trong tình trạnh nguy kịch.

Được biết, gói thuốc diệt chuột này được gia đình 2 bé mua về nhưng chưa sử dụng nên gác lên nhà bếp. Vào hôm xảy ra sự việc, gói thuốc này không may rơi xuống và hai bé đã nhặt lên ăn.