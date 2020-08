WHO: Virus corona chủng mới không biến mất theo mùa, rất khó ngăn chặn

(Kiến Thức) - Trước tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp khắp toàn cầu, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thừa nhận virus corona chủng mới không biến mất theo mùa và rất khó ngăn chặn.

Tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ hôm 10/8, tiến sĩ Mike Ryan, Giám đốc điều phối Chương trình các vấn đề khẩn cấp y tế của WHO nhấn mạnh, dịch COVID-19 "đặc biệt khó ngăn chặn" và virus corona chủng mới không phải là mầm bệnh dễ phát hiện.



Ông Ryan giải thích, việc phát hiện và phân biệt giữa COVID-19 với các triệu chứng bệnh khác hiện rất khó nếu không có xét nghiệm đầy đủ và ngay lập tức. Đây là điều đang được ghi nhận ở nhiều quốc gia, nơi COVID-19 và bệnh cúm lan truyền cùng lúc.

Người đứng đầu Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan. Ảnh: Reuters.

Ông Ryan lưu ý, một cuộc điều tra dịch tễ học sẽ bắt đầu ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vì đó là nơi phát hiện ra những cụm lây nhiễm đầu tiên. Song, điều này không nhất thiết đồng nghĩa đó là nơi có ca bệnh số 0 (F0, trường hợp đầu tiên mắc bệnh).

Theo quan chức WHO, việc truy tìm F0 rất quan trọng, sẽ giúp nhận diện "đâu là điểm tường rào ngăn cách giữa động vật - con người bị xuyên thủng", khiến mầm bệnh nguy hiểm lây nhiễm sang người. Quá trình có thể tốn nhiều thời gian, do thế giới từng mất nhiều năm để xác định điều đó ở Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và vẫn chưa tìm ra câu trả lời đầy đủ đối với Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Tuy nhiên, trao đổi với các phóng viên hôm 10/8, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ít nhất có một số lý do để lạc quan. Ông viện dẫn New Zealand - quốc gia đã trải qua 100 ngày không có sự lây nhiễm cộng đồng, và nhiều nơi có mức độ lây nhiễm virus thấp.

Theo người đứng đầu WHO, có rất nhiều hy vọng giúp ngăn chặn dịch COVID-19. “Có những chồi xanh của hy vọng và bất kể quốc gia, khu vực, thành phố hay thị trấn nào, không bao giờ là quá muộn để ngăn chặn dịch bệnh này”, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh.

Một số người hy vọng rằng nhiệt độ và độ ẩm sẽ ngăn chặn sự lây nhiễm virus gây bệnh COVID-19 . Từ những ngày đầu tiên bùng phát trong những tháng mùa đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đại dịch sẽ kết thúc khi thời tiết ấm hơn. Tuy nhiên, các nghiên cứu và sự gia tăng các trường hợp nhiễm bệnh tại Mỹ đã chỉ ra thực tế trái ngược.

Tại Mỹ, các ca nhiễm COVID-19 gia tăng nhanh chóng ở các thành phố như Houston, Austin, Dallas và Phoenix trong những tháng mùa hè. Hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus ngoài Bắc Mỹ là Brazil và Ấn Độ đều là những nước có khí hậu nóng. Tại Nga, nơi có khí hậu mát mẻ, hơn 890.000 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các quan chức của WHO cho biết, đại dịch COVID-19 sẽ tiếp tục trong nhiều tháng. “Chúng tôi biết rằng nếu có cơ hội lây la, virus sẽ tiếp tục lây lan. Phần lớn dân số vẫn còn dễ bị nhiễm bệnh”, bà Maria Van Kerkhove, người đứng đầu nhóm kỹ thuật của cơ quan dịch bệnh khẩn cấp thuộc WHO, cho hay.