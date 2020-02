WHO hướng dẫn tự pha chế nước rửa tay khô chống virus corona

(Kiến Thức) - Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn là một biện pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới. Không mua được nước rửa tay thì hãy tự pha chế nước rửa tay khô diệt khuẩn theo hướng dẫn của WHO.

Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn là một biện pháp hiệu quả để phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, hãy thường xuyên rửa tay khi đến những khu vực có nguy cơ cao như phương tiện giao thông công cộng, nơi tập trung đông người, bệnh viện, chợ buôn bán động vật, các sản phẩm động vật.

Hiện nay, thị trường nước rửa tay diệt khuẩn khô đang ngày càng khan hiếm, thậm chí cháy hàng. Do đó, chúng ta có thể tự pha chế nước rửa tay khô tại nhà.

Chúng ta có thể tự pha chế nước rửa tay khô diệt khuẩn theo hướng dẫn của WHO.

Dưới đây là công thức tự pha chế nước rửa tay khô diệt khuẩn theo hướng dẫn của WHO. Lưu ý, công thức này dùng để pha 10 lít dung dịch rửa tay. Nếu pha chế theo thể tích khác chỉ cần đảm bảo tỉ lệ giữa các thành phần. Ngoài ra, WHO cũng khuyến cáo, với điều kiện cơ sở vật chất tại gia đình, thể tích mỗi mẻ pha chế không được vượt quá 50 lít, để đảm bảo an toàn.

Nguyên liệu gồm:

- Cồn 96% (cồn Ethanol): 8333ml

- Glyxerin 98%: 145ml

- Oxy già 3%: 417ml

- Chuẩn bị thêm nước cất hoặc nước đun sôi để nguội, bình 10 lít, dụng cụ đong và chai lọ nhỏ (10, 50ml...) để chiết.

Cách thực hiện:

Đong 8333ml cồn đổ vào bình chứa 10 lít. Tiếp tục đong 417ml oxy già thêm vào bình chứa. Sau đó, đổ thêm 145ml glyxerin vào bình chứa (dùng nước cất để tráng dụng cụ đong glyxerin còn dính đổ vào bình).

Đong 8333ml cồn đổ vào bình chứa 10 lít.

Để có 10 lít nước rửa tay khô, chúng ta cần 417ml oxy già. Tiếp tục thêm nước cất/nước đun sôi để nguội vào bình cho đến khi dung dịch trong bình đạt tới vạch 10 lít, vặn nắp ngay lại để tránh dung dịch bay hơi.

Lắc đều bình để có dung dịch đồng nhất.

Chiết dung dịch vừa pha chế được sang các chai nhỏ để tiện sử dụng.

Lưu ý là sau khi chiết dung dịch, cần chờ 72 tiếng để các mầm bệnh trong vỏ chai bị tiêu diệt thì mới sử dụng.