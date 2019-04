Vòng quanh phố cổ nếm thử loạt món ngon khó cưỡng của Hà thành

Bún ốc - Hàng Chai: Hàng bún ốc trên phố Hàng Chai là một trong những món ngon không thể bỏ qua ở khu phố cổ Hà Nội, đặc biệt là đối với những người yêu món bún ốc truyền thống. Tuy hàng bún ốc nằm sâu trong con phố nhỏ và chỉ mở cửa vào buổi sáng nên muốn ăn thì bạn nên đến thật sớm. Bún riêu - ngõ Phất Lộc: Từ lâu, hàng bún riêu này luôn được xem là một trong những điểm đến ưa thích tại khu phố cổ Hà Nội bởi giá vừa rẻ lại vừa ngon. Muốn ăn bát bún riêu ngon nhất, bạn hãy đến ngõ Phất Lộc. Phở gánh - Hàng Chiếu: Phở gánh không chỉ là món ngon xuất sắc so với nhiều quán phở nổi tiếng khác ở Hà Nội,mà nó còn có hương vị rất riêng không lẫn vào đâu được. Gánh phở nằm ngay trên vỉa hè phố Hàng Chiếu, đoạn giao với Hàng Đường luôn bán từ khá sớm. Bún thang - Cầu Gỗ: Món bún thang ở đây giá khá rẻ chỉ từ 30.000 - 55.000 đồng. Dù giá thành rẻ nhưng bát bún vẫn đầy đặn, đủ vị: thịt gà, trứng tráng, giò lụa, nấm hương, củ cải dầm... Nước dùng ở đây có mùi thơm của xương gà ninh, của nấm hương và của tôm he nên cho vị ngọt dịu và rất đậm đà. Cháo sườn - Ngõ Huyện được biết đến như là một trong những món ăn phố cổ đơn giản nhưng lại rất đậm đà hương vị, giá của món này dao động từ 15.000 - 33.000 đồng. Cháo được nấu bằng bột nước xay mịn chứ không nấu bột khô hay gạo nguyên hạt, gạo được ngâm từ đêm hôm trước và quấy cháo bằng nước xương hầm kỹ trong bếp lò suốt đêm, nên cháo rất ngon ngọt. Món bún đậu mắm tôm ở phố Hàng Khay với việc đựng bún đậu trong mẹt lót lá chuối xanh mướt, khi bày đồ ăn lên trên đó nhìn càng ngon mắt như muốn mời gọi. Thực khách đến đây ai cũng tấm tắc khen món đậu ngậy, nóng hổi do có khách đến mới bắt đầu rán, chả cốm dày miếng, đặc biệt mắm tôm pha khéo đượm vị. Kem dừa và caramen ở Hàng Than thu hút khá đông thực khách sành ăn. Kem dừa nơi đây được trang trí khá đẹp mắt, lượng kem cho vào đủ cho 2 người ăn một quả dừa. Ở đây còn có nhiều loại caramen và chè xoài thơm ngon mà giá cả lại rất bình dân. Bánh tráng trộn - Hàng Trống: Đây là một trong những món ngon ở khu phố cổ Hà Nội nhất định phải thử qua dù chỉ 1 lần. Chỉ đơn thuần là chiếc xe cùng với những chiếc ghế nhựa nhỏ, thế nhưng quán lúc nào cũng đông khách. Bánh tráng trộn ở đây so với công thức của Sài Gòn có một số biến tấu để phù hợp hơn với vị người miền Bắc. Nem chua rán: Ngõ Tạm Thương được mệnh danh là thiên đường nem chua rán tại Hà Nội, chỉ với khoảng chục hàng nem nhưng nơi đây lại mang đến hương vị ăn một lần mà sẽ nhớ mãi. Nem chua ở đây được rán một cách vừa phải, ăn giòn tan, không bị dính, ăn nhiều không ngấy như ở những nơi khác. Món nộm bò khô tại phố Hồ Hoàn Kiếm được đánh giá là một món ngon nhất định phải thử khi đến đây. Nộm bò khô tại đây được làm từ những nguyên liệu khá quen thuộc như thịt bò khô cắt miếng, đủ đủ xanh bào sợi, rau thơm, lạc rang còn có thêm thịt quay thái mỏng và vài miếng mề quay giòn đầy hấp dẫn. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

