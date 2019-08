Vợ tự sát chỉ vì nhìn thấy chồng che ô cho nữ đồng nghiệp

Trong hôn nhân, cảm xúc của vợ chồng đôi khi rất khác nhau. Khi chồng đang cảm thấy hôn nhân êm đềm, thì vợ có lẽ đang rối bời bởi những mối bất an khác. Vậy cảm xúc bất an của người vợ bắt nguồn từ đâu?



Điều này rất khó xác định. Có lẽ bản thân người vợ đã có sẵn bất an trong lòng, hoặc người vợ từng chịu tổn thương do chồng gây ra. Đối với mỗi người vợ, cách phản ứng trước những cảm xúc bất an rất khác nhau. Nhưng tựu trung, đa số họ đều có phản ứng rất kích động.

Vào ngày 12/7. Tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã xảy ra một tình huống nguy cấp. Thời điểm đó, ngoài trời mưa như trút nước. Chị Lài với vẻ mặt ủ rũ, chán chường đi thất thểu trên đường, chị vừa đi vừa kề con dao vào ngực với ý định tự sát.

Hình ảnh chị Lài đi tìm cái chết trong đêm mưa. Cảnh sát hét lên: "Đừng kích động, cô hãy bỏ con dao xuống. Có chuyện gì hãy nói với chúng tôi!". "Đừng qua đây!" - Chị Lài khóc lóc, run rẩy cầm con dao chĩa về hướng cảnh sát. Chị lùi về phía sau không chịu nhượng bộ, tình huống vô cùng căng thẳng. Bất ngờ, một bé trai xuất hiện, cậu bé khóc lóc cầu xin: "Mẹ ơi, đừng làm thế!". "Con trai của tôi?" - Chẳng ngờ, chị Lài càng khóc lóc và kích động hơn trước. Mọi người hết lời khuyên nhủ, nhưng chị vẫn bỏ mặc ngoài tai. Chị lùi về phía sau đến gần cây cầu. Đúng như mọi người lo ngại, khi chị Lài áp sát thành cầu, chị liền đặt một chân lên lan can cây cầu với ý định nhảy sông tự tử. Ảnh minh họa. Khi được cứu, do kích động nên chị Lài đã rơi vào tình trạng hôn mê và được đưa vào bệnh viện. Vào lúc 23 giờ, chị Lài tỉnh dậy và chồng của chị đã có mặt tại bệnh viện.



Nguyên nhân được biết:

Vào lúc 21 giờ, Chị Lài đội mưa gió mang cơm khuya đến công ty của chồng. Chẳng ngờ, chị nhìn thấy chồng đang che ô tiễn nữ đồng nghiệp về nhà.

Chị Lài buồn lòng nghĩ về cảnh mình đội mưa gió mang cơm đến công ty cho chồng, nhưng anh lại che ô cho người phụ nữ khác. Chị không thể tha thứ cho chồng nên lẳng lặng về nhà, cầm theo con dao và rời khỏi nhà với ý định tự sát.

Chồng của chị Lài cho biết: "Tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt đẹp, cả hai hiếm khi cãi nhau. Ngặt nỗi cô ấy quản tôi nghiêm ngặt, cô ấy không thể chấp nhận khi nhìn chồng tiếp xúc với người phụ nữ khác".

Qua câu chuyện này, tôi cảm thấy phụ nữ chỉ vì nổi cơn ghen mà nghĩ đến chuyện tự sát là một hành vi không tôn trọng bản thân. Hành vi cực đoan của chị Lài có lẽ là chị đã từng chịu tổn thương trong hôn nhân với chồng. Nhưng tình cảm chưa bao giờ là thứ bền vững, và tại sao phụ nữ phải ký thác cả sinh mạng vào tình cảm của người khác?

Khi trời đổ mưa, đàn ông che ô cho nữ đồng nghiệp không phải là vấn đề to tát. Nhưng nếu đàn ông đã có gia đình, vẫn ân cần che ô cho nữ đồng nghiệp thì đúng là chuyện lớn. Bởi sau khi kết hôn, người đàn ông cần phải nhớ nguyên tắc là giữ khoảng cách với người khác giới. Che ô cho nữ đồng nghiệp có thể là chuyện bình thường, nhưng trong mắt người vợ thì đó là hành vi phản bội, vượt quá giới hạn cho phép.

Có một sự thật không thể chối cãi là những người vợ luôn cảm thấy bất an về người bạn đời, cứ hễ liên quan đến chồng là vợ liền trở nên nhạy cảm và mất bình tĩnh. Thời đại ngày nay, tình cảm vợ chồng nhìn thì thắm thiết, nhưng thật ra không thể chịu một cú đả kích. Bởi vì niềm tin họ dành cho nhau thật quá mong manh.

Khi chị Lài đội mưa gió, mang cơm khuya đến công ty cho chồng, chúng ta có thể nhìn thấy tình yêu sâu nặng mà chị dành cho chồng. Tình yêu của chị Lài thật ra chứa đựng cả sự kỳ vọng. Bởi chị hy sinh rất nhiều nên chị mong muốn nhận nhiều hơn thế.

Sự kỳ vọng của chị là muốn nhìn thấy chồng tỏ ra thương tiếc, trách móc vợ vì không ngại mưa gió giao cơm cho chồng. Chị muốn nhận sự đền đáp là một cái ôm hôn của chồng. Nhưng sự kỳ vọng của chị đã tan biến khi nhìn thấy hành vi lịch thiệp, tử tế của chồng dành cho người phụ nữ khác.

Tôi có thể hiểu tâm lý của chị Lài, nhưng không đồng tính với cách chị bày tỏ sự phẫn nộ và thất vọng về chồng. Mỗi người chỉ có một sinh mạng, chúng ta nên cần phải trân trọng sinh mạng của bản thân.

Nếu chị Lài có thể học cách kiểm soát cảm xúc, không đặt kỳ vọng quá cao về sự vật, sự việc hoặc bất kì ai thì tôi tin rằng chị sẽ nhận ra cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp.

Tôi có lời khuyên dành cho chị Lài, và những người vợ khác:

Nếu thấy chồng đang che ô cho nữ đồng nghiệp, tôi sẽ tỏ ra phấn khích và gọi chồng thật ngọt ngào. Sau đó, tôi sẽ chào đồng nghiệp của chồng, cho cô ấy mượn ô của tôi. Tôi và chồng sẽ cùng che chung một ô, rồi khách sáo tiễn nữ đồng nghiệp về nhà.

Trước khi nổi đóa với chồng về hành vi ân cần với người phụ nữ khác, tôi sẽ thăm dò thái độ của chồng. Thái độ của chồng sẽ quyết định thái độ đáp trả của tôi.

Là phụ nữ nên tôi hiểu và thông cảm cho phụ nữ. Tôi đương nhiên sẽ nổi máu ghen khi thấy chồng tỏ ra lịch thiệp với người phụ nữ khác. Nhưng thực tế, đàn ông cần có quan hệ xã giao, và đương nhiên tiếp xúc với phụ nữ là điều không thể tránh khỏi. Khi người vợ không suy nghĩ cặn kẽ liền có hành động nông nổi, chẳng hạn tự sát sẽ chỉ khiến người ngoài nhìn vào cười chê, họ sẽ đinh ninh tình cảm của hai người mong manh và dễ sụp đổ vì một câu chuyện nhỏ nhặt.

Không phải tất cả những người chồng đều phản bội vợ, bạn cần phải có niềm tin vào chồng của mình. Nhưng nếu có một ngày bạn phát hiện chồng léng phéng với người phụ nữ khác, trước khi bạn nổi đóa, bạn cần bình tĩnh suy xét vấn đề. Liệu hành động nông nổi của bạn có đáng không?

Nhiều người phụ nữ đã dùng cái chết để uy hiếp chồng, họ nghĩ rằng chồng sẽ cảm thấy tội lỗi, cắn rứt lương tâm cả đời.

Nhưng thực tế, đa số đàn ông chỉ cảm thấy hổ thẹn trong khoản thời gian ngắn ngủi. Sau đó họ sẽ vui mừng vì nhận ra mình may mắn thoát khỏi một người vợ quá khích, đồng thời họ sẽ tin rằng nửa đời về sau sẽ tìm được người phụ nữ ngoan ngoãn, dễ bảo hơn vợ mình.