Vợ sốc nặng khi bắt tận tay chồng và bồ đi tắm suối nước nóng

Truyền thông địa phương đưa tin, cô Zhong và anh Lin, sống tại quận Bắc Đầu, thành phố Đài Bắc, Đài Loan, đã kết hôn từ năm 1999 và có với nhau hai mặt con. Tuy nhiên những năm gần đây, cô Zhong đột nhiên phát hiện chồng mình có nhiều điểm bất thường, không còn gần gũi vợ con như trước nữa. Với linh cảm của một người phụ nữ, cô Zhong nghi ngờ rằng chồng mình đang ngoại tình nhưng không có chứng cứ buộc tội.



Chính vì vậy, cô Zhong đã quyết định thuê thám tử theo dõi anh Lin. Ngày 16/7/2017, các thám tử đã phát hiện anh Lin tới một phòng tắm suối nước nóng cùng với một người phụ nữ họ Shen. Ngay khi nhận được thông tin này, cô Zhong đã lập tức chạy đến, cùng thám tử theo dõi bên ngoài cửa để nghe ngóng tình hình.

Sau đó, họ nghe thấy những tiếng cười đùa của anh Lin với cô Shen, đồng thời là âm thanh "giường chiếu". Không thể chờ đợi được nữa, cô Zhong liền đập cửa bước vào để bắt quả tang chồng ngoại tình. Lúc này, anh Lin đang trong bộ dạng hoàn toàn khỏa thân, tâm trạng sợ hãi và hớt hải vơ lấy quần áo để che thân, cô Shen thì đang mặc đồ lót trên người, cũng vội vàng quấn chăn quanh mình.

Cô Zhong sốc nặng khi bắt tận tay chồng đi ngoại tình (Ảnh minh họa) Tất cả những hình ảnh xấu hổ ấy của anh Lin đều đã bị thám tử chụp lại. Ngoài ra, họ còn tìm thấy trong thùng rác có giấy vệ sinh đã qua sử dụng. Sau khi kiểm tra, thám tử xác nhận có mẫu ADN của anh Lin và cô Shen trên giấy vệ sinh.



Quá tức giận và phẫn nộ vì bị "cắm sừng", cô Zhong liền kiện anh Lin ra tòa. Tuy nhiên, anh Lin lại khai với cảnh sát rằng không hề có chuyện anh ta ngoại tình. Lin nói rằng do mối quan hệ với vợ không tốt đẹp nên anh đã rủ một người bạn là cô Shen đi chơi cùng nhau để giải khuây, chỉ vào tắm suối nước nóng nhưng không hề làm gì khuất tất.

Ngoài ra, ADN trên giấy vệ sinh là do anh Lin thủ dâm, chứ không phải do quan hệ tình dục với cô Shen. Anh Lin cũng đổ lỗi rằng kết quả xét nghiệm ADN là do thám tử mà vợ mình thuê cung cấp, do đó rất có thể họ đã làm giả để đổ tội cho anh.

Sau đó, tòa án thành phố Đài Bắc đã kiểm tra lại kết quả xét nghiệm ADN và nhận thấy quả thực có dấu vân tay và mẫu tinh dịch của anh Lin trên giấy vệ sinh. Ngoài ra, người đàn ông này cũng liên tục thay đổi lời khai, trước sau không thống nhất, lúc thì nói dùng giấy vệ sinh để thủ dâm, lúc lại nói dùng để lau tay sau khi ăn hoa quả.

Tòa án cũng đã kiểm tra sức khỏe của cô Shen, nhận thấy có mẫu tinh dịch của anh Lin trong người cô này. Tới lúc đó, anh Lin không thể phủ nhận chuyện ngoại tình được nữa.

Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử anh Lin và cô Shen đã diễn ra. Hai người này đã bị buộc tội phá hoại hôn nhân và hạnh phúc gia đình của người khác. Phán quyết cuối cùng sẽ sớm được đưa ra.