Vợ như trở thành người khác sau khi kết hôn, chồng đau đớn không hiểu gì

Tôi yêu My từ khi em là sinh viên năm cuối, còn tôi là doanh nhân được mời về trường em nói chuyện. Trong mắt mọi người, tôi là người thành đạt, 35 tuổi, tôi có trong tay sự nghiệp vững vàng, nhà lầu, xe hơi... nói chung mọi thứ đều tốt đẹp.

Thế nhưng, tôi lại khá lận đận đường tình duyên, trải qua vài ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu, bởi mấy người đó đến với tôi đều là vì vật chất. Chỉ có mối tình đầu của tôi là sâu đậm, nhưng không đến được với nhau, hiện tại cô ấy cũng đã kết hôn, có chồng con hạnh phúc.

Lần đầu tiên gặp My, cô ấy có mặt trong đội lễ tân đón tiếp tôi đã ngẩn ngơ, My giống Hân - người yêu đầu của tôi đến sững sờ. Từ dáng người, ánh mắt, nụ cười... tất cả đều khiến tôi nhớ đến người yêu cũ.

Sau hôm ấy, tôi chủ động làm quen My và không khó để chiếm được tình cảm của My. 1 tháng sau ngày đó, My nhận lời yêu tôi.

Cô ấy ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nói năng chừng mực nên tôi thích lắm, vì có tuổi nên tôi cũng xác định yêu là cưới. Đưa em về ra mắt, mẹ tôi duyệt ngay, bởi hơn ai hết, mẹ tôi ngóng có cháu bế lắm rồi.

Sau khi cưới, vợ tôi mới lộ bản chất ham chơi, bừa bộn khiến tôi mệt mỏi. (Ảnh: KT)

Nửa năm sau thì chúng tôi làm đám cưới. My không phải làm dâu bởi tôi đã có nhà riêng. Cô ấy ra trường, tôi bảo cứ ở nhà chơi cho thoải mái, bao giờ muốn đi làm thì nói với tôi để tôi sắp xếp.

Nói thật, tự bản thân mình, tôi thấy tôi đã cố hết sức để vun vén gia đình, dành thời gian cho vợ. My lấy tôi đảm bảo cô ấy không phải khổ sở, thiếu thốn gì.

Nhưng đời đúng là không ai biết trước chữ ngờ, từ sau khi kết hôn, My dường như trở thành một con người hoàn toàn khác.

Bắt đầu từ những dỗi hờn, vụn vặt, tôi bắt đầu thấy cô ấy lên mặt, ăn nói hỗn hào, chẳng tính đến chuyện vợ chồng, xét về tuổi tác cô ấy cũng kém tôi những 13 tuổi. Vậy mà lúc nóng nảy, cô ấy xưng tôi anh, rồi mày tao với chồng.

Lần đó, vì quá giận nên tôi đã cho vợ cái bạt tai, lúc đấy chúng tôi cưới nhau vừa tròn 1 tháng.

Ngày trước về nhà tôi, My tỏ ra tháo vát, nhanh nhẹn, nhưng khi cưới rồi thì tôi thấy cô ấy lười không để đâu cho hết lười. Nhà cửa bừa bộn ngổn ngang không dọn, nồi niêu bếp núc, nấu nướng cứ phải ngâm đến bao giờ không còn cái bát ăn nào mới chịu đi rửa. Thú thực, cưới vợ về mà tôi cảm giác mình ở còn bẩn thỉu, lôi thôi hơn ở một mình.

Vì chưa đi làm nên cô ấy rất hay tụ tập chơi bời. Nói thật, từ lúc cưới xong, lương tôi gần 50 triệu mỗi tháng mà không đủ cho vợ ăn tiêu, còn phải rút từ thẻ tiết kiệm ra mấy lần mới đủ.

Có hôm mẹ tôi báo sang chơi, tôi giục vợ dọn dẹp, vợ nói cứ yên tâm. Tối tôi đi làm về rồi đón mẹ, về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, trên bàn ăn sắp sẵn mâm cơm tươm tất, tôi mừng lắm, nghĩ vợ thay đổi rồi nhưng hóa ra không phải. Cô ấy thuê giúp việc theo giờ rồi ra nhà hàng mua đồ ăn sẵn, về bày ra thế là xong. Mẹ tôi không biết cứ tấm tắc khen con dâu nấu ăn ngon, nhìn điệu bộ thảo mai một dạ hai vâng ngọt xớt với mẹ mà tôi thấy nổi cả da gà.

Tôi thực sự không biết phải làm sao với cô ấy nữa. Dù tôi đã nhiều lần góp ý nhưng vợ vẫn không thay đổi.