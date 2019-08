Vợ mới cưới của sao Fast&Furious “đốt mắt” với gu thời trang nóng bỏng

Dwayne Douglas Johnson, còn được biết đến với tên The Rock, là nam diễn viên, nhà sản xuất và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Sau 12 năm bên nhau và có hai con chung, “The Rock” và Lauren Hashian mới làm đám cưới chính thức hôm 18/8 vừa qua. Vợ của The Rock có gu thời trang nóng bỏng vô cùng. Dù đã chung sống 12 năm và sinh 2 con cho The Roch nhưng Lauren Hashian vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm và quyến rũ. Mỗi khi xuất hiện cùng chồng, người đẹp thường chọn những trang phục ôm sát tôn lên đường cong gợi cảm. Lauren Hashian mặc chiếc váy cổ yếm cực sang chảnh và sexy xuất hiện cùng chồng. Mỹ nhân này luôn tạo dựng hình ảnh trẻ trung, quyến rũ mỗi khi sánh vai cùng chồng. Nhờ vóc dáng nuột nà, Lauren Hashian có thể tự tin theo đuổi phong cách gợi cảm, sexy. Vợ The Rock mặc chiếc váy đen khoét cổ sâu khoe vòng một cực "bốc lửa". Bộ váy trắng vừa thanh lịch vừa giúp bà mẹ 2 con khoe eo thon phẳng lì. Dù đã sinh 2 con nhưng Lauren Hashian vẫn giữ dáng và không ngại diện váy áo bó sát. Ảnh: Internet. Video "Minh Hằng chia sẻ về phong cách thời trang". Nguồn: VTC

