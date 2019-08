Vợ có nhiều lý do để không cho tôi gần gũi

Hôm thì cô ấy nói mệt, hôm thì lấy lý do đến tháng, rồi kiêng ngày mùng một để không cho tôi gần gũi...

Tôi và vợ bằng tuổi, chúng tôi mới gần 40 nhưng chuyện chăn gối thì không khác gì những người 60 tuổi. Cả tháng, chắc tôi và vợ chỉ gần gũi nhau 1-2 lần, còn lại cô ấy toàn lấy rất nhiều lý do để từ chối.

Cũng phải nói thêm là, trước đây vợ tôi không như vậy, cô ấy ít khi chủ động trong chuyện chăn gối, nhưng cũng không từ chối tôi mà luôn hợp tác khi tôi có nhu cầu, kể cả giai đoạn các con còn nhỏ, chăm sóc con cái mệt mỏi, nhưng vợ vẫn không tỏ thái độ khó chịu và không từ chối tôi.

Còn bây giờ, cô ấy biện đủ lý do để từ chối, hôm thì cô ấy nói mệt mỏi, không muốn gần gũi, hôm thì lấy lý do đến tháng, mà đến tháng kéo dài cả tuần, có hôm thì lại kiêng kỵ ngày rằm, mùng một, nói không tốt... rồi rất nhiều lý do khác nữa. Nhiều hôm, để cho thỏa mái, tôi phải vào nhà vệ sinh "tự xử", vậy mà vợ vẫn ngủ ngon lành, không cảm thấy có lỗi với chồng.

Tôi cũng hỏi vợ tại sao lại như vậy thì cô ấy chỉ nói là không có hứng thú, có lẽ do thay đổi nội tiết tố nữ, ngoài ra cô ấy cũng không có biểu hiện gì khác của một người đàn bà ngoại tình.

Hàng ngày, vợ tôi vẫn đi làm và về nhà đúng giờ, đón con cái, cô ấy cũng không có thói quen cầm điện thoại xem facebook hay đọc báo, về nhà cô ấy chỉ chăm chăm nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, là quần áo và chơi với các con, nên tôi nghĩ chắc không có chuyện ngoại tình.

Công việc của vợ thì chắc cũng vậy, vì cô ấy chỉ làm văn phòng cho một công ty, thu nhập mỗi tháng gần 10 triệu, nên tôi nghĩ cũng không có gì mà phải lo lắng đến như vậy.

Bản thân tôi cũng rất yêu vợ, lúc nào cũng muốn gần gũi cô ấy, tôi cũng không có ý định sẽ có người đàn bà nào khác, dù nếu muốn, tôi có thể có bồ bất cứ lúc nào. Vợ tôi biết rõ điều đó, cũng có khi như vậy mà vợ chủ quan, không yêu thương, chăm sóc cảm xúc của tôi.

Nhiều đêm bị vợ từ chối, nằm nghĩ mà tôi cảm thấy buồn chán vô cùng, chỉ muốn gào lên, hỏi cho rõ lý do, nhưng vì tôn trọng vợ, tôi lại im lặng, chờ đợi cô ấy sẽ thay đổi và dành sự quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu của tôi.