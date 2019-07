Vợ cao tay trị chứng nghiện uống bia "tay vịn" của chồng

Chị Hoa kể, anh Vũ chồng chị rất tốt, thương yêu vợ con mỗi cái tội suốt ngày say xỉn. Vợ chồng cãi vã không biết bao nhiêu lần mà anh không chịu sửa thói la cà rượu bia. Chị tâm sự, không ít lần anh về nhà trong bộ dạng say khướt, áo đầy vết son môi. Không chịu nổi ấm ức, chị hết gào khóc lại dọa ly hôn, song tình trạng vẫn chẳng thể cải thiện. Thậm chí ngay cả khi có con rồi, anh Vũ vẫn vậy.



Chị Hoa cũng chán lắm nhưng đành nhắm mắt tặc lưỡi chấp nhận "sống chung với lũ" bởi công bằng mà nói ngoài cái tội nhậu nhẹt thì đúng là anh Vũ vẫn luôn yêu thương vợ con. Tiền lương, tiền thưởng được bao nhiêu là nộp cả cho chị chứ không dấm dúi chỗ nào khác.

Ảnh minh họa.

Cho đến đêm hôm ấy, con gái chị sốt cao, gọi chồng kiểu gì cũng không được, cứ một mình chị chăm con. Đến quá 12h đêm anh Vũ mới mở cửa vào nhà trong bộ dạng say khướt. Vừa tới cửa đã nôn thốc nôn tháo hại chị vừa phải chăm con ốm, vừa phục vụ chồng say. Không chịu được nữa, chị mới quyết tâm trị chồng say rượu.