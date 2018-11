Vợ bầu đau đớn khi nhận được tin nhắn "ly hôn đi" của chồng

Người ta thường nói hôn nhân là “nấm mồ” chôn tình yêu. Câu nói này thật đúng với hoàn cảnh của người vợ trẻ có nickname A.N. Chia sẻ trên một nhóm kín, chị kể lại câu chuyện về tình cảnh của mình và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Theo lời kể của chị A.N, trước khi yêu nhau chồng chị rất cưng chiều vợ. Thế nhưng sau khi kết hôn, thái độ của anh thay đổi 180 độ và thường xuyên nhậu say về đánh chửi vợ. Thậm chí, chồng chị thường lấy quá khứ của vợ ra để chửi rủa vì chị từng yêu một người khác trước chồng. “Đến khi mình bầu được gần 2 tháng, có lần chồng nhậu về, đang ngủ thì chồng đùng đùng chửi. Nghĩ chồng say nên không thèm chấp, mình im lặng. Chửi một lúc chồng lao vào đánh, buồn nhất là kêu vợ ly dị và bỏ cái thai đi. Chồng không lo được cho mình”.

Thế nhưng vì yêu chồng, chị vẫn bỏ qua. Chồng không hối lỗi mà vẫn tiếp diễn tình trạng ăn nhậu triền miên. Thêm vào đó, sau khi kết hôn chị A.N ở nhà dưỡng thai, đây cũng là lý do gây nên xích mích giữa 2 vợ chồng và đặc biệt mẹ chồng cũng thường lấy chuyện này để “mượn gió bẻ măng”.

Ảnh minh họa. Dạo vừa rồi, xin về nhà ngoại được ít hôm, chị đã nhận tin nhắn “ly hôn đi” từ chồng. “Mọi thứ có lẽ đã vượt quá mức chịu đựng, chỉ là mình không biết phải nói với bố mẹ mình làm sao. Mình không biết con mình sẽ ra đời như thế nào, nuôi con 1 mình không hề dễ và mình sợ mọi người dị nghị. Mình sợ miệng đời kêu mình mới lấy chồng chưa được 1 năm đã bị chồng bỏ...”, chị A.N tâm sự.



Thành viên có nick N.M Quế bức xúc: “Cứ mỗi khi buồn bực say xỉn là lôi quá khứ của vợ ra để sỉ nhục dằn vặt thì có ở cũng không hạnh phúc được, cũng khổ cả đời mà thôi. Nếu chồng bạn muốn ly hôn thì dứt 1 lần, thà 1 lần đau còn hơn đau cả đời”.

Đồng tình với quan điểm, thành viên có nick Angel Jerry cho rằng: “Bản chất của chồng bạn đã thế thì mãi sau này vẫn thế thôi. Thử nghĩ xem cứ say là chồng sẽ lôi chuyện cũ ra nói bạn thì bạn và con sẽ sống thế nào?”.

Bên cạnh đó, cũng không ít lời động viên được gửi tới. Thành viên Nhâm Nhi cho rằng: “Bạn đừng sợ dị nghị của mọi người trừ khi mình làm sai. Ngẩng cao đầu sống tốt để nuôi con, phụ nữ sau ly hôn chắc chắn sẽ phải chịu nhiều lời bàn tán, nhưng mọi người nói gì kệ họ, họ nói chán rồi cũng thôi. Miệng đời không nuôi được mình, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi”.

Cùng chung hoàn cảnh với chị A.N, thành viên Hải Yến cũng chia sẻ câu chuyện của mình: “Trước mình cũng nghĩ như bạn, sợ bố mẹ xấu hổ, nhưng bố mẹ muốn mình lấy chồng được hạnh phúc chứ không phải lấy chồng mà đau khổ nhé. Bạn phải nghĩ thoáng ra, khổ một lần hay là khổ cả đời”.

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng việc chị A.N kết hôn xong và nghỉ ở nhà là điều không nên. “Tự nhiên lấy chồng xong không đi làm, đó là cái sai thứ nhất. Bạn có ăn học, đi làm, lấy chồng rồi ở nhà chồng nuôi, phụ thuộc kiểu đó thì chắc chắn bố mẹ chồng không ai vừa lòng. Trừ khi bạn quá yếu ớt, chỉ định phải nằm ở nhà, còn không vẫn nên đi làm kiếm thêm thu nhập nhé. Nếu như vậy khi ly dị hoặc sinh con bạn cũng sẽ có một khoản để lo liệu. Sự việc đã thế này bạn về ngoại sống cùng bố mẹ. Sinh con xong vài tháng thì nhờ bố mẹ trông giúp đi làm nuôi con”, thành viên có nick Mai bày tỏ.

Hiện, tâm sự của người vợ mang thai 5 tháng nhận được tin nhắn ly hôn của chồng vẫn gây xôn xao. Mong rằng, với những lời khuyên chân thành từ cư dân mạng, chị A.N sẽ sớm ổn định tinh thần và cuộc sống của mình.