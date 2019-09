Việt Anh ngày càng nhuận sắc sau phẫu thuật thẩm mỹ

Thời gian qua, nhan sắc của Việt Anh sau phẫu thuật thẩm mỹ là chủ đề được dư luận hết sức quan tâm. Trước khi đụng “dao kéo” làm đẹp, nam diễn viên sinh năm 1982 này đã sở hữu một ngoại hình điển trai, chuẩn soái ca. Vì vậy, khi Việt Anh công khai nhan sắc sau thẩm mỹ, người hâm mộ hết sức bất ngờ. Theo nhiều ý kiến, dung mạo của Việt Anh sau chỉnh sửa trông tệ hơn, bị điểm trừ hơn so với lúc nguyên bản. Nhưng bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng, do cần thời gian hồi phục nên gương mặt của nam diễn viên chưa thực sự ổn định. Thời gian mới phẫu thuật xong, gương mặt mới của Việt Anh còn sưng phồng hay cứng đờ nhưng dễ dàng thấy rất kém thon gọn và nam tính, xuống sắc. Thậm chí, với mái tóc hơi dài trông anh bị già đi. Có những ý kiến cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ đã làm mất đi vẻ nam tính của Việt Anh. Tuy nhiên gần đây sau gần 3 tháng “dao kéo”, nhan sắc của nam diễn viên trông trẻ trung, nhẹ nhàng và thư sinh hơn trước nhiều. Theo bác sỹ thẩm mỹ, đối với các thủ thuật như tiêm filler, botox hay nâng cơ bằng chỉ, tiêm tế bào gốc thì kết quả và sự ổn định sẽ thấy ngay sau đó hoặc muốn tự nhiên nhất thì khoảng sau 15 ngày đến 1 tháng. Còn đối với can thiệp dao kéo như nâng mũi, cắt mí... thì mất khoảng 2 tuần - 1 tháng dáng mũi, nếp mí đã bắt đầu ổn định. Còn muốn mũi, mí trở nên tự nhiên phải mất từ 2-3 tháng. Thời gian để ổn định của việc thẩm mỹ cũng còn tùy thuộc và chịu ảnh hưởng của các yếu tố như chế độ chăm sóc sau hậu phẫu, cơ địa của từng người và tay nghề của bác sỹ. Ảnh: FBNV. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

