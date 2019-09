Viên uống tăng cân SQA Nhật Bản không có trong danh sách nhập khẩu hải quan?

(Kiến Thức) - Bao bì sản phẩm Viên uống tăng cân SQA ghi rõ xuất xứ “Made in Japan”, nhưng trong cơ sở dữ liệu điện tử lưu giữ tại Tổng cục Hải quan, chưa tìm thấy thông tin nhập khẩu mặt hàng này từ năm 2017 đến 30/6/2019.

Tổng cục Quản lý thị trường vừa có công văn gửi Cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố yêu cầu nhanh chóng xác minh thông tin, xử lý vi phạm đối với các cá nhân có kinh doanh sản phẩm Viên uống tăng cân SQA.

Trên thị trường gần đây xuất hiện 1 loại tăng cân “ thần tốc” mà bất cứ khách hàng nào uống cũng đều có hiệu quả, thậm chí tăng tới 5-8kg trong vòng chỉ một tháng. Rất đông người đang kinh doanh sản phẩm này đều quảng cáo rằng đây chính là “ thần dược chữa gầy số 1 Việt Nam “. Vì hiệu quả một cách diệu kỳ như vậy nên nhiều khách hàng đã tin tưởng và chấp nhận bỏ ra 850.000d cho 1 hộp sản phẩm dùng trong 30 ngày để được “thoát gầy”.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng thông thạo tiếng Nhật sau đó đã phát hiện bao bì của sản phẩm này in sai lỗi chính tả. Ngay lập tức, hàng loạt người tiêu dùng đã lên tiếng yêu cầu công ty giải thích, xuất trình giấy tờ hợp pháp của sản phẩm Tăng Cân SQA.

Sản phẩm Tăng cân SQA lưu hành bất hợp pháp trên thị trường

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, sản phẩm Tăng cân SQA của Công ty TNHH Infinity Beuaty Việt Nam chưa được Cục An toàn thực phẩm cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định.

Về phía hải quan, qua khai thác trong cơ sở dữ liệu điện tử đang lưu giữ tại Tổng cục hải quan khai thác theo tên hàng khai báo chưa tìm thấy thông tin nhập khẩu mặt hàng viên uống tăng cân cơ thể SQA , thực phẩm bảo vệ sức khoẻ tăng cân SQA từ năm 2017 đến 30/6/2019.

Mới đây, ngày 9/8/1029, Cục An toàn thực phẩm cũng phát đi cảnh báo về việc sản phẩm Tăng cân SQA lưu hành bất hợp pháp trên thị trường. Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát dữ liệu công bố sản phẩm, xác định từ năm 2014 đến nay sản phẩm có tên “Tăng cân SQA” của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam chưa được cấp Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; xác minh tại địa chỉ Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam đăng ký hoạt động (Số nhà 1 ngõ 47 Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội và Số 44, ngõ 77 Bùi Xương Trạch, P. Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) ghi nhận tại các địa chỉ này không có Công ty TNHH Infinity Beauty hoạt động.

Vị vậy, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản số 2283/ATTP-PCTTR ngày 18/7/2019 gửi Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra trên địa bàn về việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm “Tăng cân SQA” nêu trên, nếu phát hiện vi phạm xử lý nghiêm theo quy định.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm “Tăng cân SQA” của Công ty TNHH Infinity Beauty Việt Nam nêu trên, nếu phát hiện việc lưu hành sản phẩm bất hợp pháp đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để xử lý theo quy định.

Hiện, Tổng cục Quản lý thị trường đang yêu cầu các Cục QLTT chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan trên địa bàn tiến hành thẩm tra, xác minh thông tin danh sách tên và địa chỉ trụ sở của các thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ của các cá nhân có kinh doanh sản phẩm Viên uống tăng cân SQA (sản phẩm tăng cân SQA), trong đó chú trọng các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, tiến hành kiểm tra, phát hiện hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng yêu cầu thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục quy định của pháp luật, chế tài xử phạt đối với các hành vi liên quan về kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hoá nhập lậu; tác động nhận thức cho người tiêu dùng cũng như cán bộ, công chức về nguy cơ, tác động ảnh hưởng đến sức khoẻ từ việc sử dụng thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm không có thông tin rõ ràng về sản phẩm hàng hoá; tích cực phát hiện và công khai lên án, tố giác kịp thời những hành vi vi phạm.