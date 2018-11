Viện thẩm mỹ US International Clinic&Spa bị tố “gian lận“: Tại sao Sở Y tế TP HCM im lặng?

Trong một diễn biến tương đồng, ngày 23/11, thông tin từ nạn nhân N.T.Q (ngụ Bình Phước) cho biết, Sở Y tế TP HCM có hẹn chủ cơ sở US International Clinic & Spa lên để đối chất với nạn nhân, tuy nhiên chủ Viện thẩm mỹ US không xuất hiện nên phải đợi, đợi khi nào chủ cơ sở xuất hiện thì làm việc (?!). Qúa bức xúc, chị N.T.Q chia sẻ: "Sở Y tế là cơ quan quản lý cao nhất trong lĩnh vực sức khỏe, làm đẹp tại TP HCM, mà lại phụ thuộc vào việc chủ Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa có đến làm việc hay không thì rõ ràng sở này đang bất lực trong công tác quản lý?

Hiện, dư luận cũng như các "nạn nhân" của US International Clinic & Spa bị tố gian lận đang rất cần câu trả lời xác đáng từ Sở Y Tế TP HCM và cơ quan chức năng có thẩm quyền. Một loạt các câu hỏi được đặt ra đang chờ các cơ quan chức năng trả lời: Tinh chất mà Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa cấy vào cơ thể người là tinh chất gì? Liệu pháp công nghệ, sản phẩm mà Viện thẩm mỹ US International Clinic & Spa được Bộ Y Tế cấp phép như thế nào, có hay không? Cơ sở khoa học nào chứng minh cho việc hóa lỏng mô mỡ sau khi cấy tinh chất như nữ nhân viên của US International Clinic & Spa đã nói? Các hoạt động Viện thẩm được phép thực hiện là gì?