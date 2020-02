Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva, Eva Slim Colagen bị thu hồi sản phẩm vì lý do gì?

(Kiến Thức) - Cục ATTP ra quyết định số thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố đối với 7 sản phẩm của Công ty dược phẩm Quốc tế BML, trong đó có TPBVSK Men Pro New, Viên giảm cân Giáng Ngọc Eva, Eva Slim Colagen…

Ngày 05/02/2020, Cục An toàn thực phẩm ban hành Quyết định số 45/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Quốc tế BML

Theo nội dung Quyết định, Cục An toàn thực phẩm căn cứ văn bản ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Quốc tế BML, địa chỉ: Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương về việc dừng kinh doanh sản phẩm và nộp lại hồ sơ đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm thu hồi danh sách sản phẩm như sau:

Viên giảm cân Giáng ngọc Eva và TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm. Trước đó, theo Kiến Thức đưa tin, Cục An toàn thực phẩm đã từng ra cảnh báo sản phẩm TPBVSKvà TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc lấy mẫu giám sát chủ động mối nguy an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được Phiếu kết quả kiểm nghiệm liên quan đến sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân Giáng ngọc Eva và thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New hộp 30 viên của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML.

Kết quả kiểm nghiệm được kèm theo báo cáo số 1521/VYTCC-DDATTP của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và báo cáo số 345/BC-KNH của Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Thừa Thiên Huế, phát hiện các chất không phù hợp với Bản công bố sản phẩm đã đăng ký với Cục An toàn thực phẩm .

Cụ thể, lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên giảm cân Giáng ngọc Eva, thông tin trên nhãn: số kiểm soát 012019, hạn dùng 28/5/2022 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML (địa chỉ: Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Lâm (địa chỉ: Đường TS21 khu công nghiệp Tiên Sơn, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Kết quả kiểm nghiệm mẫu lấy tại Nhà thuốc Huy Hoàng số 62 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng, phát hiện hàm lượng chất cấm Sibutramin Hydroclorid 13,96 mg/viên.

Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Men Pro New hộp 30 viên, thông tin trên nhãn: NSX: 25/12/2018 – HSD: 24/12/2021 – Lô SX: 032018 của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML công bố, sản xuất tại Công ty Cổ phần Phúc Lâm. Kết quả kiểm nghiệm mẫu lấy tại Nhà thuốc Long Châu 37, 134 Lý Thường Kiệt, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho thấy hàm lượng chất Sildenafil 23583,01 ± 6603,24µg/viên.

Được biết, Sibutramin và Sildenafil là hai chất cấm do có tác dụng không mong muốn, gây nhiều ảnh hưởng bất lợi cho sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm đã thành lập Đoàn kiểm tra phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hải Dương kiểm tra, xác minh tại trụ sở Công ty (địa chỉ Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) ghi nhận tại địa chỉ này có treo biển Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML, tuy nhiên Công ty thực tế có biểu hiện không hoạt động tại địa chỉ này.